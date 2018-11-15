КамАЗ представил грузовик премиум-класса

Фото: КамАЗ
Неожиданно для всех таки представлен новый грузовик КамАЗ-54091 с претензией на премиальность. Тягач стал первым в новом семействе К5, и его производство будет налажено на совместном предприятии с Mercedes-Benz. При этом автомобиль полностью разрабатывается в России.
Светлана Ермолаева

Кабина КамАЗ-54091 аналогична Mercedes-Benz Actros, но вся электронная начинка новая, созданная у нас, включая светодиодную оптику. А внешность грузовика нарисовали в итальянском дизайн-бюро.

Тягач оснастили новой рядной «шестеркой» P6 объемом 12 л и мощностью 550 л. с. с межсервисным интервалом в 150 000 км. Мотор работает вместе с 12-ступенчатым «автоматом» от ZF.

Модель получила два вместительных топливных бака объемом 600 и 800 л, а также заднее расположение аккумуляторного отсека. Кроме того, авто может похвастать мультифункциональным рулем, креслами с электроприводом и мультимедийной системой с десятидюймовым экраном, навигацией и возможностью подключения смартфона.

На данный момент собрано пять опытных образцов КамАЗ-54091, которые проходят заводские испытания. Но к концу года производитель обещает поставить перевозчикам первые 40 грузовиков. Серийная сборка стартует в начале следующего года.

Тягач с колесной формулой 4x2, ограничением полной массы в 18 тонн отличается ресурсным пробегом в 1,2 млн. километров.

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15 ноября 2018
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