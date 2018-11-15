КамАЗ представил грузовик премиум-класса

Кабина КамАЗ-54091 аналогична Mercedes-Benz Actros, но вся электронная начинка новая, созданная у нас, включая светодиодную оптику. А внешность грузовика нарисовали в итальянском дизайн-бюро.

Тягач оснастили новой рядной «шестеркой» P6 объемом 12 л и мощностью 550 л. с. с межсервисным интервалом в 150 000 км. Мотор работает вместе с 12-ступенчатым «автоматом» от ZF.

Модель получила два вместительных топливных бака объемом 600 и 800 л, а также заднее расположение аккумуляторного отсека. Кроме того, авто может похвастать мультифункциональным рулем, креслами с электроприводом и мультимедийной системой с десятидюймовым экраном, навигацией и возможностью подключения смартфона.

На данный момент собрано пять опытных образцов КамАЗ-54091, которые проходят заводские испытания. Но к концу года производитель обещает поставить перевозчикам первые 40 грузовиков. Серийная сборка стартует в начале следующего года.

Тягач с колесной формулой 4x2, ограничением полной массы в 18 тонн отличается ресурсным пробегом в 1,2 млн. километров.