КамАЗ начал производство первых кабин новейших грузовиков

Представители КамАЗа рассказали о некоторых тонкостях монтажа: сначала на кузовные панели закрепляют подвески и кронштейны. А затем устанавливают габаритные огни и вентиляционный люк, чтобы подготовить основу к последующей сборке технологических узлов.

Для удобства и быстроты производства логисты будут собирать так называемые товарные корзины с необходимыми комплектующими и крепежом для каждой кабины. В этом помогут новые компьютерные программы, которые автоматически рассчитают время доставки новых запчастей со складов и распределят рабочую нагрузку на слесарей.

У каждого рабочего места установят экран, на котором поэтапно будет отображаться весь процесс, как шпаргалка. Отдельно отмечается, что все сведения о сборке попадут в общую базу, а после и в электронные паспорта, которые положены всем сошедшим с конвейера автомобилям.

К концу этого года КамАЗ планирует собрать 40 кабин для новых продвинутых грузовиков и поставить их на шасси.