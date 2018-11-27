Стартовали продажи обновленной и подешевевшей LADA XRAY

Фото: АВТОВАЗ
Волжский автозавод объявил о начале продаж приподнятого хетчбэка LADA XRAY 2019-го модельного года. Стоит отметить, что автомобиль стал не только богаче и эргономичнее, но еще и дешевле на 40 000 вроде бы даже укрепившихся российских рублей.
Лика Затворная

Стартовый ценник обновленной LADA XRAY теперь составляет 589 900 рублей, а в плане улучшайзинга модель может похвастать увеличенным в длину на 25 мм внутренним пространством, а также широким спектром всевозможных опций. В частности, круиз-контролем, ограничителем скорости, тонировкой стекол, дизайнерскими легкосплавными дисками 16-го диаметра, мультимедийным комплексом с навигационной системой, а также охлаждаемым перчаточным ящиком.

Автомобиль, как и прежде доступен в четырех комплектациях и с двумя вариантами двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра. Коробки передач — «механика» и «робот», пока еще все так же с одним сцеплением.

За десять месяцев LADA XRAYразошлась тиражом без малого в 30 000 экземпляров, а это на 7,2% больше, чем годом ранее. Похоже, с выходом посвежевшего «Иксрея» показатели продаж станут еще эффективнее.

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27 ноября 2018
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