Какое комбо-устройство сможет предупредить о двух камерах сразу

Когда на тест портала «АвтоВзгляд» попало комбо-устройство Silverstone F1 hybrid EVO S, особого воодушевления мы не испытали — ну, очередной «комбайн», что тут такого. Но повертев в руках коробку и почитав надписи на ней поняли, что производитель заложил в гаджет чуть ли не все современные разработки в области «антирадаростроения».

Отпечатанный на упаковке список типов полицейских камер, которые устройство может распознавать, насчитывает десяток типов. А перечисление всех технических «примочек» занимает чуть ли не целиком другую сторону коробки. Как минимум, с точки зрения «заявки на победу» у аппарата все в порядке.

В комплекте поставки оказалось само устройство, провод для подключения питания к «прикуривателю» машины и кронштейн крепления с присоской, причем последний — в разобранном виде. С ним, кстати, чуть не случился конфуз. Дело в том, что «подвес» гаджета состоит из двух частей — собственно присоски и узла крепления (в виде маленьких салазок) к самому прибору.