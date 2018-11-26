Какое комбо-устройство сможет предупредить о двух камерах сразу

«Комбайнов», сочетающих в себе функции радар-детектора и видеорегистратора, развелось просто несметное количество. Если так и дальше пойдет, то скоро купить по отдельности регистратор или «антирадар» станет делом проблематичным. Но далеко не все «комбо» одинаково полезны. Некоторые из них обладают по-своему уникальными опциями.
Когда на тест портала «АвтоВзгляд» попало комбо-устройство Silverstone F1 hybrid EVO S, особого воодушевления мы не испытали — ну, очередной «комбайн», что тут такого. Но повертев в руках коробку и почитав надписи на ней поняли, что производитель заложил в гаджет чуть ли не все современные разработки в области «антирадаростроения».
Отпечатанный на упаковке список типов полицейских камер, которые устройство может распознавать, насчитывает десяток типов. А перечисление всех технических «примочек» занимает чуть ли не целиком другую сторону коробки. Как минимум, с точки зрения «заявки на победу» у аппарата все в порядке.
В комплекте поставки оказалось само устройство, провод для подключения питания к «прикуривателю» машины и кронштейн крепления с присоской, причем последний — в разобранном виде. С ним, кстати, чуть не случился конфуз. Дело в том, что «подвес» гаджета состоит из двух частей — собственно присоски и узла крепления (в виде маленьких салазок) к самому прибору.
Эти две части соединяются с помощью цангового шарнира с гайкой-фиксатором. Для этого нужно в лепестки «цанги», расположенные на присоске, вставить круглый набалдашник, имеющийся на «салазочной» части кронштейна. Подобная механическая схема подвеса встречается у многих моделей радар-детекторов и автомобильных «региков».
Но! Обычно «набалдашник» вставляется в «лепестки» с минимальными усилиями или вообще без оных. И поэтому для надежной фиксации самого устройства в нужном положении на стекле фиксирующую гайку приходится закручивать, что называется, «вусмерть», порой даже рискуя сорвать пластиковую резьбу.
Ведь иначе она может самопроизвольно открутиться по причине автомобильных вибраций, и гаджет перестанет смотреть куда следует, то есть вперед. В случае же Silverstone F1 hybrid EVO S, набалдашник пришлось чуть ли не «со всей дури» вбивать в лепестки цанги.
После этого он там оказывается настолько хорошо зажат, что можно даже гайку фиксирующую толком не затягивать — все равно «комбайн» четко смотрит вперед, не сбиваясь на любых ухабах и трамвайных рельсах.
Забегая вперед скажем, что на качестве видео в роликах, отснятых видеорегистраторной частью Silverstone, такая четкая фиксация на лобовом стекле сказалась самым положительным образом. В остальном первое знакомство с Silverstone F1 hybrid EVO S и последующая его настройка «под себя» никаких особо примечательных моментов не подарила.
Аппарат имеет ставший уже классическим для этого класса устройств форм-фактор. Мы имеем тут «квадратный» блочок с монитором, смотрящим в салон авто, и приделанный к нему плоский «коробок» размером с пачку от сигарет с «глазками» объектива видеокамеры и приемника излучения лазера, расположенных на торце, обращенном вперед.
Управление и настройка аппарата организованы тоже достаточно стандартно: четыре кнопки для входа/выход в меню и «ползания» по нему расположены на лицевой части девайся, по бокам от экрана. Кнопка включения/выключения — сверху на корпусе. Штекер для подключения питания и слот SD-карточки — на правой стороне. Меню Silverstone F1 hybrid EVO S позволяет подстроить его под персональные требования по целой куче параметров как «регистраторного», так и «антирадарного» разделов.
При этом пользоваться им можно, даже не прибегая к чтению инструкции — настолько все логично и интуитивно понятно. Уже беглая «пробежка» по его строчкам (тут, кстати, нельзя не отметить хорошо различимый и приятный глазу шрифт) показывает, что устройство само, по необходимости, переключается между режимами движения (город, трасса и т. п.) знает, как ему и положено, кучу частот полицейских радаров, может снимать в Full HD и т. д., и т. п.
Такой «джентльменский набор» сейчас обязан присутствовать в арсенале любого недешевого комбо-устройства. И «гибридный эво эс», продающийся в интернет-магазинах по ценам около 11 000 рублей, в полной мере его демонстрирует.
Производитель обещает, что Silverstone F1 hybrid EVO S может предупреждать о полицейских комплексах «Автодория», о контроле стоп-линии, разнотипных камерах, контролирующих обочину, полосу общественного транспорта, а также знает о «маломощных радарах» — под этим термином его ПО, судя по всему, подразумевает камеры, работающие на принципе анализа изображения.
В его памяти прописаны также координаты рубежей контроля системы «Платон», а также «сенсацию этого года» — устройства типа «Фалькон», шлющее водителям штрафные постановления за остановку или парковку в неположенном месте на улицах центра столицы. Что касается того, как видеоблок F1 hybrid EVO S снимает ролики, долго распространяться смысла нет никакого.
О качестве изображения, угле обзора объектива и прочих интересных пользователю характеристиках лучше скажут типичные ролики, снятые устройством не в самых лучших условиях — ночью и в пасмурную погоду. Их просмотр позволяет убедиться в достойном качестве съемки даже при мерзопакостном освещении.
Заметим, что видео, снятое автомобильным регистратором, по-настоящему бывает востребовано крайне редко: далеко не каждый день автовладелец попадает в аварии или становится свидетелем ДТП, либо иного примечательного происшествия. А ведь только в том случае снятое на регистратор пригодится при разборе аварии или для публикации в интернете. Зато антирадарная часть прибора востребована ежедневно.
Ведь машина, особенно в крупном городе или на трассе, регулярно ездит под оком многочисленных полицейских камер и предупреждения о них не помешают ни одному автовладельцу, даже самому законопослушному. По этой причине про радар-детектор Silverstone F1 hybrid EVO S стоит поговорить отдельно.
Заметим, что многие производители радар-детекторов экономят (а точнее — жульничают): оснащают свои устройства начинкой попроще, «заливают» в их память координаты стационарных камер, сверяясь с которой, «глухой» к излучению девайс исправно информирует владельца, создавая иллюзию настоящей работы. Поэтому первым же испытанием для Silverstone стала поездка по загородной трассе, где частенько выставляют мобильные комплексы автоматической фиксации.
В результате выяснилось, что при крейсерской скорости в районе 125 км/ч (в «нештрафуемом» для того участка диапазоне, если кому интересно) наш прибор засекает работу мобильной «Стрелки» с расстояния около 800 метров — очень неплохо.
А в городе езда с Silverstone F1 hybrid EVO S даже по наизусть выученным улицам стала самым настоящим «образовательным» процессом. Выяснилось, например, что несколько камер «Стрелка», установленных на одном из ежедневных маршрутов, оказались муляжами!Исправно мигающими светодиодами, но, по мнению «Сильверстоуна», муляжами.
А на одной из улиц не менее знакомого района аппарат привлек внимание к паре полицейских камер типа «Кречет», о существовании которых ваш корреспондент до того момента и не подозревал — просто не обращал пристального внимания на столбы, где их установили.
Надо сказать, что поначалу казалась необычной манера Silverstone F1 hybrid EVO S предупреждать о второй камере, стоящей чуть дальше обнаруженной сначала. До сих пор с такой «фишкой» радар-детекторов встречаться не доводилось.
Но со временем привык и оценил ее полезность — помогает избежать полицейской ловушки из двух комплексов, установленных одни за другим. Дело в том, что, проехав первый из них, водитель расслабляется, жмет на педаль газа и «налетает на штраф» со второй камеры.
В итоге за неделю теста Silverstone F1 hybrid EVO S сэкономил мне, как минимум, рублей 750 — это с учетом 50-процентной «скидки» при оплате штрафа в 20-дневный срок. На таком фоне 11 000, отданных за «комбайн», представляются вполне адекватными деньгами — «отобьются», самое большое, за полгода!