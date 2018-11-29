Skoda Scala: опубликованы первые фотографии интерьера нового хетчбэка

Интерьер «пятидверки» выполнен в стиле концепткара Vision RS, который предстал перед публикой на Парижском автосалоне. В компании обещают, что Skoda Scala получит самые большие в классе дисплеи: «приборку» диаметром 10,3 дюйма и 9,2-дюймовый экран мультимедиа MIB. Судя по всему, ими будут оснащать модель не во всех комплектациях, а только лишь в топовых.

Центральная консоль выполнена в духе минимализма: под дисплеем разместились дефлекторы системы вентиляции, а под ними — панель управления климат-контролем, ниже — ниша для мелочовки. В число вариантов обивки войдет новейший материал из микрофибры. Не обойдется и без декоративных вставок различной текстуры. А пластик, из которого изготовлены внутренние панели, отличается, по уверениям компании, более высоким качеством.

Остается добавить, что российским поклонникам марки ждать Skoda Scala не стоит, модель вряд ли доберется до нашего рынка. Да и Rapid Spaceback не представлен на отечественном рынке.