Первые подробности о новом кроссовере Skoda Kosmiq

Будущего конкурента SEAT Arona, Volkswagen T-Cross и им подобных построят по образу концептуальной модели Skoda Vision X, представленной широкой публике в марте нынешнего года на Женевском моторшоу. Сегодня новинка носит заводские названия Polar и Anuq, однако в продажу она, скорее всего, поступит под именем Kosmiq.

По крайней мере именно такое обозначение Skoda недавно зарегистрировала в патентном ведомстве Чехии. Как известно, для всех своих кроссоверов производитель выбирает «прозвища», начинающиеся с K и заканчивающиеся на Q (Karoq, Kodiaq). И зная об этом, можно смело предположить, что новое наименование автостроитель приготовил именно для SUV.

Технических подробностей о новом «Космике» на сегодняшний крайне мало. По данным издания Autoblog, в основу машины ляжет фольксвагеновская модульная платформа MQB. Наиболее вероятно, что в моторную гамму модели войдут два агрегата с наддувом объемом 1,0 и 1,6 литра в разных степенях форсировки. Привод, очевидно, будет исключительно передний.

Официальная премьера нового Skoda Kosmiq состоится в марте будущего года на автосалоне в Женеве. В июле кроссовер встанет на конвейер, а в сентябре — поступит в продажу. Достанется ли эта модель россиянам, говорить пока слишком рано. Вероятно, о перспективах вывода на наш рынок этого SUV представители компании смогут сказать лишь после дебюта автомобиля.