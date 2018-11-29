Что будет, если одновременно нажать газ и тормоз на большой скорости

Интернет пестрит рассказами о том, как печально будет чувствовать себя трансмиссия машины, если одновременно нажать на педаль газа и тормоза. Но там, чаще всего, рассматривается случай, когда авто во время этого дерзкого эксперимента стоит на месте. Мы же решили разобраться с ситуации, когда подопытное транспортное средство движется по дороге с крейсерской скоростью.

Прежде всего, придется определиться: что это за машина. Если у нас в руках авто современное, оснащенное умной электроникой и, в частности, системой ЕSP или ее аналогами и дополнительными ассистентами, — это один случай. Когда же мы едем на пожилой машине, где из электроники одна лишь ABS, или даже ее нет вовсе — тут другой расклад.

На современном напичканном электроникой авто, с точки зрения нажимания на тормоз на ходу, по большому счету особо не важно какой у нее тип привода — задний, передний или полный. И «газ» и «тормоз» тут все равно, по сути, — не более чем датчики, из показаний которых бортовой компьютер получает информацию о пожеланиях водителя в данный момент.