Что будет, если одновременно нажать газ и тормоз на большой скорости

Большинство автовладельцев вряд ли когда-либо решатся на подобный эксперимент — вдавить в пол газ и тормоз на полном ходу. Поскольку подозревают, что после этого не случится ничего хорошего.
Максим Строкер

Интернет пестрит рассказами о том, как печально будет чувствовать себя трансмиссия машины, если одновременно нажать на педаль газа и тормоза. Но там, чаще всего, рассматривается случай, когда авто во время этого дерзкого эксперимента стоит на месте. Мы же решили разобраться с ситуации, когда подопытное транспортное средство движется по дороге с крейсерской скоростью.

Прежде всего, придется определиться: что это за машина. Если у нас в руках авто современное, оснащенное умной электроникой и, в частности, системой ЕSP или ее аналогами и дополнительными ассистентами, — это один случай. Когда же мы едем на пожилой машине, где из электроники одна лишь ABS, или даже ее нет вовсе — тут другой расклад.

На современном напичканном электроникой авто, с точки зрения нажимания на тормоз на ходу, по большому счету особо не важно какой у нее тип привода — задний, передний или полный. И «газ» и «тормоз» тут все равно, по сути, — не более чем датчики, из показаний которых бортовой компьютер получает информацию о пожеланиях водителя в данный момент.

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Поэтому, когда водитель нажмет на обе педали шибко умная электроника решит, что он просто хочет экстренно затормозить, а на «газ» надавил по чистой случайности. После этого авто затрещит всеми своими ESP, «задушит» мотор и постарается остановиться в занимаемой ею полосе. А если на дороге скользко — может быть ее развернет поперек.

В любом случае, на пустой дороге ничего страшного ни с кем и ни с чем не произойдет. А вот если отключить электронных помощников, условия эксперимента вплотную приблизятся к тем, в которых окажется старенькая машина.

Тут все будет гораздо интереснее. Практически у любой машины передние тормоза срабатывают эффективнее задних — если не вмешиваются электронные помощники. Хотя бы потому, что передние колеса, как правило, сильнее загружены весом — моторы то практически у всех легковушек впереди расположены. Поэтому нажатие педали тормоза на скорости и в отсутствии помощи электроники практически всегда ведет к развитию заноса кормы, поскольку у правого и левого переднего колеса условия торможения хоть чуть-чуть, но разные.

Причем, у заднеприводной машины занос будет более резким. Ведь ее ведущие колеса окажутся разгруженными, а мотор из-за нажатого «газа» будет их еще и срывать в пробуксовку. В результате — потеря сцепления с дорогой, и корма «побежала» обгонять «морду».

«Тормоз в пол» достаточно быстро останавливает вращение ведущих колес даже при достаточно мощном моторе. На машине с МКП при заблокированных тормозами колесах (если не трогать педаль сцепления) он заглохнет.

На машине с «автоматом» в аналогичной ситуации двигатель не прекратит работать, из-за чего начнет стремительно перегреваться АКП. Впрочем, это справедливо лишь для старых трансмиссий. У современных сработает «защита от дурака» и агрегат сам переключится на «нейтраль» — как и «робот», и «вариатор».

В любом случае, заблокированные колеса переведут авто в неконтролируемый «полет» с совершенно непредсказуемыми последствиями.

превышение скорости, двигатель, колеса, моторное масло
29 ноября 2018
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