Названа дата премьеры самого мощного серийного Ford Mustang

Дата совпадает с открытием Международного североамериканского автосалона в Детройте. Еще одно напоминание о грядущем дебюте Ford оставил на своем стенде на моторшоу в Лос-Анджелесе, которое как раз сейчас распахнуло свои двери для широкой публики.

Там американцы выставили на обозрение первый Shelby GT500 образца 1967 года. Под ним развесили таблички с описанием автомобилей семейства Mustang Shelby. А на последней из них говориться о премьере новинки, в том числе и о том, что его мотор V8 выдает более 650 л. с.

При этом ранее представители марки уже намекали на то, что самый производительный Ford Mustang получит движок мощностью свыше 700 «лошадей». Это, конечно не противоречит последним данным чисто с математической точки зрения, но ставит в тупик поклонников марки: чего же ждать? Переплюнет ли он Dodge Challenger SRT Hellcat с 707-сильной «восьмеркой» под капотом? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, вероятно, придется дождаться Детройтской выставки.