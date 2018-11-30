Чем угольный салонный фильтр отличается от обычного

Даже в салон самого навороченнего авто, стоимость которого превышает доход среднестатического россиянина за 100 лет, во время эксплуатации попадает огромное количество вредных веществ: выхлопы других машин, копоть, пыль и прочие ядовитости. Дабы избавить водителя и пассажиров от необходимости вдыхать все эти «прелести», серьезно подрывая здоровье, автостроители и придумали такой элемент, как салонный фильтр.

Фильтр кондиционера, как его называют иначе, представляет собой небольшое прямоугольное изделие, наполненное абсорбирующим материалом. Обычно его меняют во время регламентного техобслуживания — то есть каждые 10 000—20 000 километров пробега — а также по мере необходимости, когда, скажем, в салоне появляются неприятные запахи, или системы вентиляции и отопления перестают справляться со своими обязанностями.