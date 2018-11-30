Чем угольный салонный фильтр отличается от обычного

Сервисмены и продавцы запчастей настойчиво рекомендуют автовладельцам отказаться от обычного противопыльного салонного фильтра в пользу угольного: мол, только ему под силу справиться с мерзкими запахами и крошечными частицами вредных веществ, коими густо насыщен воздух в мегаполисах. Так ли это на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Даже в салон самого навороченнего авто, стоимость которого превышает доход среднестатического россиянина за 100 лет, во время эксплуатации попадает огромное количество вредных веществ: выхлопы других машин, копоть, пыль и прочие ядовитости. Дабы избавить водителя и пассажиров от необходимости вдыхать все эти «прелести», серьезно подрывая здоровье, автостроители и придумали такой элемент, как салонный фильтр.
Фильтр кондиционера, как его называют иначе, представляет собой небольшое прямоугольное изделие, наполненное абсорбирующим материалом. Обычно его меняют во время регламентного техобслуживания — то есть каждые 10 000—20 000 километров пробега — а также по мере необходимости, когда, скажем, в салоне появляются неприятные запахи, или системы вентиляции и отопления перестают справляться со своими обязанностями.
Любопытно, но салонные фильтры получили широкое распространение относительно недавно — лишь в начале 90-х годов минувшего столетия. Поначалу применялись исключительно однослойные изделия, чуть позже они эволюционировали до более эффективных, двухслойных. Еще какое-то время спустя в обиход вошли и угольные элементы, вокруг которых сегодня ходит много споров.
Главное отличие угольных фильтров от простых противопыльных заключается в том, что они не только препятствуют попаданию вредностей в салон, но еще и борются с неприятными запахами. Это заслуга особых химических веществ, которыми обрабатывается уголь, используемый в одноименных фильтрах. И нет, это не очередная маркетинговая песня — результативность таких «очистителей» подтверждается многочисленными исследованиями.
Разумеется, за угольные фильтры на сервисах и в магазинах автозапчастей просят больше денег, нежели за обычные. Однако разницу в цене нельзя назвать ощутимой. Возьмем, к примеру, KIA Rio — самую популярную иномарку на российском рынке. Если примитивный противопыльный элемент обходится владельцам «корейца» в среднем в 130 рублей, то прайсы на угольные начинаются с отметки в 170 целковых.
Стоит отметить, что угольный фильтр — несомненный «мастхэв» для тех автомобилистов, что преимущество обитают в крупных городах, где качество воздуха оставляет желать лучшего. Счастливым же жителям отдаленных уголков нашей необъятной Родины, ежедневно потребляющим чистый воздух, подойдет и обычный «очиститель», задерживающий пыль, пух, сажу, пыльцу и прочие твердые частицы. Главное — вовремя его менять, и никаких проблем не будет.