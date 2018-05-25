Dodge возродит суперкар Viper

По данным портала Car and Driver, ссылающегося на собственные источники, премьера возрожденного Dodge Viper состоится в 2020 году. Автомобиль построят на совершенно новой модульной платформе. А при изготовлении кузова американцы используют преимущественно легкий, но прочный алюминий, а также композитные материалы — для снижения веса и, как следствие, улучшения динамических характеристик.

Как и его предшественник, шестой Dodge Viper будет продаваться в двух модификациях: купе и родстер. Под капотом автомобиля «поселится» 550-сильный V8, призванный сменить на боевом посту могучий V10, который генерирует 654 л. с. А вот прежняя шестиступенчатая механическая коробка передач, вероятнее всего, останется. Впрочем, пока это лишь предположения, не подтвержденные официально. Не исключено, что суперкар вооружат иными агрегатами.

Продажи воскрешенного Dodge Viper начнутся не раньше следующего десятилетия, но доберется ли он до России — сказать сложно. Напомним, что в нашу страну эта модель в кузове родстер поставлялась в 2006—2007 годах. Однако за все время наши сограждане приобрели всего-навсего четыре экземпляра. Из-за крайне низкого спроса дерзкий «американец» покинул как отечественный авторынок, так и европейский.