Subaru отзывает свыше 25 000 автомобилей из-за проблем с двигателем

Начиная с 11 января, официальные дилеры Subaru в Китае приступят к проведению сервисной кампании, под которую подпадает 25 641 машина. На СТО пригласят владельцев автомобилей Forester, XV и BRZ, сошедших с конвейера в 2012—2013 годах. Все работы, естественно, будут проведены совершенно бесплатно для собственников потенциально неисправных транспортных средств.

Стоит отметить, что в Subaru выявили дефект клапанных пружин двигателя, которые из-за заводской недоработки могут в любой момент лопнуть. Как следствие, автомобиль заглохнет или не заведется — если это случится в момент стоянки — а силовому агрегату потребуется серьезный ремонт.

Остается лишь добавить, что новая сервисная кампания охватывает лишь те автомобили, что были реализованы на китайском авторынке — российские владельцы Subaru могут быть спокойны. По крайней мере, пока ни о каких отзывных акциях ни Росстандарт, ни представительство бренда в нашей стране не сообщает.