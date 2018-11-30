В России на сервис поедут более 60 000 автомобилей Mitsubishi

Специалисты выяснили, что расположенные под водительским сиденьем провода могут выйти из строя. Чтобы решить довольно опасную проблему, нужно переложить электрические кабели по новой схеме.

Производитель оповестит всех владельцев автомобилей с дефектом письменно или по телефону, пригласив к ближайшему дилеру в сервис. Чтобы не дожидаться официального оповещения, можно самостоятельно выяснить, попадает ли авто под отзыв. Такой вариант даже предпочтительнее, если вы уже не первый владелец «паркетника».

Для этого достаточно найти на сайте Федерального агентства «Росстандарт» список VIN «Аутлендеров» с возможной неисправностью. При совпадении идентификационного номера, нужно просто связаться с удобным дилерским и записаться на ремонт. Все работы и запчасти производитель предоставляет владельцам бесплатно.

Стоит напомнить, что в начале прошлого месяца Mitsubishi начала отзывную кампанию из-за дефекта стояночного тормоза: вероятный брак обнаружили у 144 856 автомобилей Mitsubishi ASX, Outlander и Outlander PHEV.