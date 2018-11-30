Почему в машине следует всегда иметь бутылку водки

Как бы это ни казалось странным, но водке легко найти немало применений, радикально отличающихся от ее изначального предназначения. Для водителя бутылка этого крепкого алкогольного напитка может оказаться в какой-то момент настоящей палочкой-выручалочкой.
Максим Строкер

«Сорокаградусная» — очень полезный продукт, которому водитель запросто найдет множество нестандартных применений. Поллитровку самой дешевой водки полезно возить в машине в качестве неприкосновенного запаса, особенно зимой. Например потому, что далеко не все авто оснащены электрообогревом лобового стекла.

А автолюбителю бывает позарез нужно куда-то ехать, не дожидаясь пока мотор прогреется и теплый воздух из системы отопления уберет лед с «лобовухи». В такой ситуации и пригодится «беленькая»! Ее следует разлить по лобовому стеклу.

Спирт, содержащийся в ней, частично растворит замерзшую воду и позволит щеткам «дворников» убрать ее хотя бы частично, тем самым значительно ускорив процесс очистки стекол машины. Когда внезапно (так тоже порой бывает, да!) заканчивается жидкость в бачке омывателя лобового стекла, а до ближайшей торговой точки с «незамерзайкой» еще ехать и ехать по слякотному шоссе, опять таки водка станет временной заменой омывающей жидкости.

В салоне, правда, будет из-за нее изрядно нести спиртом, но что поделать: какое-то время придется потерпеть это амбре — ради возможности продолжать движение.

Банальная «водяра» подойдет и при необходимости очистить пластик салона от каких-либо органических загрязнений. Этиловый спирт — хороший растворитель, а потому «веселящая вода» — отличное подспорье в борьбе за чистоту. Кстати, о чистоте.

В дальней дороге водителю и пассажирам порой приходится питаться в достаточно антисанитарных условиях. Чтобы не подхватить со своих грязных рук какую-нибудь заразу, перед едой их можно протереть тряпочкой, смоченной в водке или просто — ополоснуть их ею. А если вдруг кто-то по какой-то причине порезался, все та же водка в состоянии выполнить роль своего рода дезинфицирующего средства для открытой раны.

Таким образом, «сорокаградусная» вполне может считаться частью «набора выживания» даже для современного водителя.

зимние шины, моторное масло, алкотестер
1 декабря 2018
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