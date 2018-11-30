Почему в машине следует всегда иметь бутылку водки

«Сорокаградусная» — очень полезный продукт, которому водитель запросто найдет множество нестандартных применений. Поллитровку самой дешевой водки полезно возить в машине в качестве неприкосновенного запаса, особенно зимой. Например потому, что далеко не все авто оснащены электрообогревом лобового стекла.

А автолюбителю бывает позарез нужно куда-то ехать, не дожидаясь пока мотор прогреется и теплый воздух из системы отопления уберет лед с «лобовухи». В такой ситуации и пригодится «беленькая»! Ее следует разлить по лобовому стеклу.

Спирт, содержащийся в ней, частично растворит замерзшую воду и позволит щеткам «дворников» убрать ее хотя бы частично, тем самым значительно ускорив процесс очистки стекол машины. Когда внезапно (так тоже порой бывает, да!) заканчивается жидкость в бачке омывателя лобового стекла, а до ближайшей торговой точки с «незамерзайкой» еще ехать и ехать по слякотному шоссе, опять таки водка станет временной заменой омывающей жидкости.