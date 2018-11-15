В России стартовали продажи нового Subaru Forester

Новый Subaru Forester продается в нашей стране в двух версиях с модернизированными 2,0- и 2,5-литровыми атмосферниками в 150 и 185 л. с. В паре с каждым из них трудится вариатор Lineartronic, который также подвергся усовершенствованию. Уже начиная с «младшей» комплектации Standart, автомобиль оснащается системой полного привода Symmetrical AWD.

Кроссовер в базовом исполнении порадует владельца рейлингами на крыше, простенькой мультимедийкой, климат-контролем, электроприводом водительского кресла, датчиком дождя, а также полным набором современных систем безопасности. Кроме того, в стандартное оснащение «Лесника» входит помощник на бездорожье X-mode. Стартовая цена модели — 1 959 000 рублей.

Топовая комплектация Premium ES подразумевает 18-дюймовые колесные диски, систему бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой, камеры заднего вида и бокового обзора, электропривод двери багажника и панорамный люк. Помимо прочего, такой Forester располагает продвинутой мультимедийкой с 8-дюймовым дисплеем и динамиками Harman/Kardon. За кроссовер в этом исполнении дилеры просят от 2 569 900 целковых.

Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» уже испытал новинку от Subaru в деле — прочитать тест-драйв нового Forester можно, пройдя по этой ссылке.