Популярность внедорожников Jeep в России выросла вдвое

Фото: Jeep
Популярность Jeep у россиян продолжает расти: уже не первый месяц продажи американского бренда выдают положительную динамику в трехзначных показателях. В ноябре дилерам Jeep удалось реализовать 172 автомобиля, что на 121% больше, чем годом ранее.
Светлана Ермолаева

Быстрее остальных набирают обороты продажи Jeep Renegade, который за прошедший месяц выбрали на 58% больше покупателей, чем в 2017 году. С начала года компактный кроссовер разошелся тиражом в 340 экземпляров.

Флагманский Jeep Grand Cherokee за неполный год продали в количестве 898 автомобилей, увеличив объемы сбыта на 27%.

Jeep Wrangler, который не так давно сменил поколение, пришелся по вкусу 140 покупателям. У нас легендарный внедорожник предложен в трехдверном и пятидверном кузовах с двухлитровой рядной бензиновой «четверкой» мощностью 272 л. с. под капотом.

Стоит напомнить, что в третьем квартале Jeep привез к российским дилерам новый компактный кроссовер Jeep Compass и рестайлинговый Jeep Cherokee. Цена первого начинается от 2 109 000 рублей, а второго — от 2 255 000 «деревянных».

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4 декабря 2018
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