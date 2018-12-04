Популярность внедорожников Jeep в России выросла вдвое

Быстрее остальных набирают обороты продажи Jeep Renegade, который за прошедший месяц выбрали на 58% больше покупателей, чем в 2017 году. С начала года компактный кроссовер разошелся тиражом в 340 экземпляров.

Флагманский Jeep Grand Cherokee за неполный год продали в количестве 898 автомобилей, увеличив объемы сбыта на 27%.

Jeep Wrangler, который не так давно сменил поколение, пришелся по вкусу 140 покупателям. У нас легендарный внедорожник предложен в трехдверном и пятидверном кузовах с двухлитровой рядной бензиновой «четверкой» мощностью 272 л. с. под капотом.

Стоит напомнить, что в третьем квартале Jeep привез к российским дилерам новый компактный кроссовер Jeep Compass и рестайлинговый Jeep Cherokee. Цена первого начинается от 2 109 000 рублей, а второго — от 2 255 000 «деревянных».