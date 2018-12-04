KIA построит новый кроссовер на базе Ceed

Компания KIA приступила к тестовым испытаниям совершенно нового компактного кроссовера, построенного на базе хетчбэка Ceed. Как ожидается, новинку представят публике весной будущего года на автосалоне в Женеве.
В марте уходящего года KIA презентовала Ceed нового, уже третьего по счету поколения, а на днях на заводе в словацком Жилине стартовало производство и сменившего генерацию ProCeed. Но, похоже, корейцы останавливаться даже и не думают — они расширяют семейство «Сид» компактным кроссовером или, правильнее сказать, приподнятым хетчбэком.
Судя по фотографиям, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Motor1, новый SUV сможет похвастать внушительным дорожным просветом, рейлингами на крыше и иными бамперами. Скорее всего, изменения произойдут и в салоне машины, но говорить об этом наверняка пока рано — снимков интерьера новинки нет.
Моторы внедорожный Ceed унаследует, очевидно, у одноименного хетчбэка — речь идет о 1,0- и 1,4-литровых бензиновых агрегатах и 1,6-литровом «дизеле». В качестве коробок передач, вероятно, выступят шестискоростная «механика» и семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Привод будет исключительно передний.
Предполагается, что новый компактный кроссовер дебютирует в марте будущего года на моторшоу в Женеве. А значит, в продажу автомобиль поступит во второй половине 2019-го. Доберется ли он до России, сказать пока сложно — на этот вопрос представители компании смогут ответить лишь после премьеры модели.