KIA построит новый кроссовер на базе Ceed

В марте уходящего года KIA презентовала Ceed нового, уже третьего по счету поколения, а на днях на заводе в словацком Жилине стартовало производство и сменившего генерацию ProCeed. Но, похоже, корейцы останавливаться даже и не думают — они расширяют семейство «Сид» компактным кроссовером или, правильнее сказать, приподнятым хетчбэком.

Судя по фотографиям, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Motor1, новый SUV сможет похвастать внушительным дорожным просветом, рейлингами на крыше и иными бамперами. Скорее всего, изменения произойдут и в салоне машины, но говорить об этом наверняка пока рано — снимков интерьера новинки нет.