Jeep Renegade опять заметно подорожал

За эти деньги покупателю предложен переднеприводный «паркетник» с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 110 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Такой автомобиль оснащен наружными зеркалами с электроприводом, передними галогенками, центральным подлокотником и тканевой отделкой салона. Кроме того, салон оборудован монохромной 3,5-дюймовой приборной панелью, пятидюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа с шестью динамиками и кондиционером.

Кроме того, на 40 000 «деревянных» подорожал Jeep Renegade Longetude, сообщает агентство «Автостат». Машина может похвастать «противотуманками» и круиз-контролем, а также подогревом рулевого колеса. Под капотом притаился 140-сильный движок объемом 1,4 л, агрегатированный с «роботом». Ценник авто стартует от 1 670 000 ₽

Машина в комплектациях Trailhawk и Limited пока сохранила свои старые прайсы, она уедет от дилера за 2 105 000 или 2 030 000 рублей соответственно.

Стоит напомнить, что последний раз Jeep повышал цены на свою продукцию в конце сентября. Тогда был зафиксирован скачок от 15 000 до 250 000 рублей.