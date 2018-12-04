Toyota выпустит 20 новых моделей

Много усилий Toyota вложит в разработку кроссоверов и внедорожников. Речь идет о ждущих своего часа для обновления моделей Highlander, 4Runner, Sequoia и Land Cruiser, а также Tundra и Tacoma. Появятся несколько совершенно овых SUV, в том числе возрожденный FJ Cruiser, который производился с 2006-го по 2014 годы.

Не стоит исключать, что незначительный рестайлинг получит кроссовер C-HR, купе GT86 (брат-близнец Subaru BRZ), минивэн Sienna и полноприводный Prius. Во всяком случае, об этом сообщает AutoGuide со ссылкой на руководство компании. Кроме того, ведутся работы над абсолютно новыми седанами и хетчбэками. Правда, большинство новинок ориентировано на североамериканский рынок.

Кстати, одной из первых ласточек станет новая Toyota Supra. Мировая премьера спорткара состоится в январе на моторшоу в Детройте. Ожидается, что под капотом заднеприводного купе поселится 340-сильный «бээмвэшный» мотор объемом 3 литра. Любопытно, как подружится баварский движок с японским шасси?