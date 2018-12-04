Toyota выпустит 20 новых моделей

Фото: Toyota
Компания Toyota не может пожаловаться на свои продажи: дела бренда идут неплохо, и самыми популярными моделями на сегодняшний день можно назвать компактный кроссовер RAV4, а также седаны Camry и Corolla. Но японцы не стоят на месте — они разработали стратегию, позволяющей в ближайшие три года вывести на рынок без малого 20 новых автомобилей.
Светлана Ермолаева

Много усилий Toyota вложит в разработку кроссоверов и внедорожников. Речь идет о ждущих своего часа для обновления моделей Highlander, 4Runner, Sequoia и Land Cruiser, а также Tundra и Tacoma. Появятся несколько совершенно овых SUV, в том числе возрожденный FJ Cruiser, который производился с 2006-го по 2014 годы.

Не стоит исключать, что незначительный рестайлинг получит кроссовер C-HR, купе GT86 (брат-близнец Subaru BRZ), минивэн Sienna и полноприводный Prius. Во всяком случае, об этом сообщает AutoGuide со ссылкой на руководство компании. Кроме того, ведутся работы над абсолютно новыми седанами и хетчбэками. Правда, большинство новинок ориентировано на североамериканский рынок.

Кстати, одной из первых ласточек станет новая Toyota Supra. Мировая премьера спорткара состоится в январе на моторшоу в Детройте. Ожидается, что под капотом заднеприводного купе поселится 340-сильный «бээмвэшный» мотор объемом 3 литра. Любопытно, как подружится баварский движок с японским шасси?

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4 декабря 2018
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