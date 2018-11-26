Почему у кроссовера Toyota C-HR могут отваливаться колеса

Заводской недочет в самом крайнем случае может привести к тому, что задние колеса попросту отвалятся во время движения, а это может привести к аварийной ситуации. Особенно если эта неприятность произойдет на высокой скорости.

Чтобы избавиться от проблемы, необходимо проверить все крепежи задней ступицы и заменить поврежденные детали. Правда, основные повреждения произойдут, когда колесо уже начнет «прощаться» с машиной.

Российские представители Toyota оповестят всех владельцев аварийных «паркетников» и пригласят их вместе в автосервис. Но можно и не ждать официального извещения, а самостоятельно узнать, подпадает ли авто под отзывную акцию. Для этого нужно сравнить VIN машины со списком номеров, опубликованных на сайте Федерального агентства «Росстандарт». Если идентификационное обозначение совпало, то следующий шаг — это звонок в ближайший дилерский центр и запись на ремонт. Все работы и комплектующие производитель предоставит бесплатно.