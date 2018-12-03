PSA и Toyota рассказали о новом этапе своего сотрудничества

Представители PSA и Toyota поделились совместными планами: французский альянс собирается расширить модельную линейку коммерческого транспорта новейшим минивэном C-сегмента, который будет предлагаться европейским потребителям под брендом Toyota. Сборку автомобиля планируют наладить к концу следующего года на автозаводе группы PSA в испанском Виго, а в продажу вывести в 2020-м.

Кроме того, бренд из Страны восходящего солнца в 2021 году станет совладельцем предприятия Peugeot Citroёn Automobile Czech в чешском городе Колин. Сейчас с его конвейеров сходят модели A-класса.

Стоит напомнить, что цель партнерства в том, чтобы оптимизировать расходы компаний на разработку и производство легких коммерческих автомобилей. Пять лет назад сотрудничество началось с того, что на мощностях во французком Хордене начали собирать Toyota ProAce, брата-близнеца Citroёn Jumpy и Peugeot Expert второй генерации.