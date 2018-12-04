Выбросил мусор из машины — получи 10 000 рублей штрафа

Все хотят жить в чистом городе и чистой стране, но далеко не все выбрасывают мусор в специально отведенные для этого урны и контейнеры. Окурки, фантики, жвачки, огрызки, салфетки, пакеты, бумажная посуда и прочие отходы, вылетающие из окна автомобиля на проезжую часть или обочину, — явление регулярное. Портал «АвтоВзгляд» напомнит, какие штрафы предусмотрены для водителей и пассажиров за свинство на улицах.
Отдельная статья, фиксирующая ответственность конкретно за выброс мусора из транспортного средства на дорогу, в Административном кодексе РФ отсутствует. Хотя пару лет назад депутаты Госдумы всерьез грозились за это не только штрафовать на 10 000 рублей, но и даже привлекать нарушителей к обязательным работам на 40 часов. Увы, инициативу не поддержали.
Однако в Подмосковье действует свой закон, запрещающий сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этой цели мест, «в том числе из транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения». Согласно «Кодексу Московской области об административных правонарушениях», за это предусмотрен штраф в размере от 4000 до 5000 рублей.
Впрочем, при большом желании у стража порядка все-таки найдется статья КоАП РФ, позволяющая наказать свинствующих водителей и пассажиров на всей территории России. Но только если они выбросят из окна машины окурок.
Как ни странно, согласно нашему законодательству, существует большая разница, что именно летит на проезжую часть из салона автомобиля. А все дело в том, что в случае с окурком речь идет о нарушении требований пожарной безопасности, которое влечет штраф в размере от 2000 до 3000 рублей (пункт 1 статья 20.4 КоАП).
А вот за выкинутый на дорогу недоеденный бутерброд, яблочный огрызок или стакан с кофе, водителю ничего не грозит.
Зато согласно Административному кодексу РФ, денежное взыскание в размере от 5000 до 10 000 «деревянных» предусмотрено за умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия (статья 12.33 КоАП). То есть, чтобы вас обвинили по этому пункту, вы должны выбросить из машины, например, мешок с картошкой, ламповый телевизор, запасное колесо или какой-нибудь другой крупный и увесистый предмет, который создаст на проезжей части препятствие для движения транспорта.
К тому же КоАП РФ устанавливает административную ответственность за загрязнение полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. Иными словами, речь идет о замусоривании обочины. Пункт 1 статьи 11.21 фиксирует почему-то совсем мизерный штраф за такое нарушение — всего 300 рублей. Впрочем, на практике за это наказывают крайне редко.