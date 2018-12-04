Выбросил мусор из машины — получи 10 000 рублей штрафа

Отдельная статья, фиксирующая ответственность конкретно за выброс мусора из транспортного средства на дорогу, в Административном кодексе РФ отсутствует. Хотя пару лет назад депутаты Госдумы всерьез грозились за это не только штрафовать на 10 000 рублей, но и даже привлекать нарушителей к обязательным работам на 40 часов. Увы, инициативу не поддержали.

Однако в Подмосковье действует свой закон, запрещающий сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этой цели мест, «в том числе из транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения». Согласно «Кодексу Московской области об административных правонарушениях», за это предусмотрен штраф в размере от 4000 до 5000 рублей.

Впрочем, при большом желании у стража порядка все-таки найдется статья КоАП РФ, позволяющая наказать свинствующих водителей и пассажиров на всей территории России. Но только если они выбросят из окна машины окурок.