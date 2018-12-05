Дональд Трамп довел Volkswagen и Ford до объединения

Травля, которую устроил президент США европейским автостроителям, вынудил их изыскивать способы для того, чтобы как минимум сохранить свои позиции на североамериканском рынке. К примеру, Volkswagen договорился с Ford о создании альянса.
Лика Затворная

Информацию о грядущем союзе двух марок официально подтвердил босс Volkswagen Герберт Диcc после личной встречи с Дональдом Трампом.

Подобные взаимодействия помогут «Фольксвагену» использовать сборочные предприятия «Форд» в Штатах. В свою очередь немцы окажут поддержку американскому производителю на европейском рынке.

Напомним, что 45-й президент США всячески ужесточает экономическую политику по отношению к зарубежным автостроителям, в том числе за счет увеличения пошлин на ввоз иностранных комплектующих, аксессуаров и самих автомобилей.

О том, как Дональд Трамп уничтожает европейский автопром можно узнать здесь.

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5 декабря 2018
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