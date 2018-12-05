После Нового Года в России появятся новые дорожные знаки

Велосипед проникает в Правила прямо таки семимильными шагами. Причем последние новеллы в ПДД, одобренные премьером Медведевым 4 декабря 2018 года, практически уравнивают байкеров в правах, с одной стороны, с общественным транспортом и с другой — с пешеходами.

Прежде всего, теперь на дорогах появится такая диковинная вещь как «велопешеходная зона». Правила поведения в ней водителей машин, фактически, будут аналогичны тем, что установлены для них в зоне действия знака «жилая зона». То есть: скорость — не выше 20 км/ч, велосипедист имеет преимущество перед авто, а пешеходы могут шляться по проезжей части где хотят и как хотят и т. д.

Обозначать границы «велопешеходной зоны» будут соответствующие дорожные знаки, которые станут разновидностью, соответственно, знаков 5.33 и 5.34.