После Нового Года в России появятся новые дорожные знаки

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, вновь меняющее Правила дорожного движения. На сей раз в фокусе внимания властей оказались велосипедисты, а также расширение полномочий всевозможных контролеров грузовых автоперевозок.
Велосипед проникает в Правила прямо таки семимильными шагами. Причем последние новеллы в ПДД, одобренные премьером Медведевым 4 декабря 2018 года, практически уравнивают байкеров в правах, с одной стороны, с общественным транспортом и с другой — с пешеходами.
Прежде всего, теперь на дорогах появится такая диковинная вещь как «велопешеходная зона». Правила поведения в ней водителей машин, фактически, будут аналогичны тем, что установлены для них в зоне действия знака «жилая зона». То есть: скорость — не выше 20 км/ч, велосипедист имеет преимущество перед авто, а пешеходы могут шляться по проезжей части где хотят и как хотят и т. д.
Обозначать границы «велопешеходной зоны» будут соответствующие дорожные знаки, которые станут разновидностью, соответственно, знаков 5.33 и 5.34.
Кроме того, в ПДД прямо прописывается разрешение велосипедистам двигаться по полосам общественного транспорта — как и автобусы-троллейбусы, идущие по ним, байкеры будут иметь полное право не обращать внимания на требования знаков, предписывающих направление движения: «белые стрелки на синем фоне» теперь тоже не для двухколесных, если они едут по «выделенке».
Парковка на велодорожке теперь будет приравниваться к парковке на тротуаре. А стоянка вблизи пересекающей проезжую часть «велотрассы» стоянка будет восприниматься аналогично стоянке перед пешеходным переходом. Со всеми вытекающими из этого «штрафными» последствиями.
Что касается изменений в ПДД для грузовиков, то тут самое для них главное в том, что останавливать их на дороге и всячески проверять могут не только сотрудники ГИБДД, но и таможенники, и транспортная инспекция и вообще практически все, кто так или иначе контролирует грузоперевозки. Изменения в ПДД вступят в силу через месяц после опубликования — после новогодних каникул в 2019 году.