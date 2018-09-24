Porsche отказался от дизельных двигателей

Как следует из официального заявления, опубликованного на сайте Porsche, автостроитель отказывается от дизельных двигателей. В сообщении говорится, что агрегаты на тяжелом топливе отсутствуют в моторной линейке штутгартской марки с февраля нынешнего года. И предлагать их в дальнейшем немцы не планируют.

– Дизельное топливо есть и будет важной технологией двигателей. Однако для нас, как для производителя спортивных автомобилей, дизель всегда играл второстепенную роль. В связи с этим мы пришли к выводу, что в нашем будущем нет места дизельному топливу, — комментирует Оливер Блюм, генеральный директор Porsche AG.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, штутгартцы рассчитывают, что к 2025 году каждый второй новый автомобиль «Порше» будет оснащен либо гибридной силовой установкой, либо полностью электрической.

Стоит отметить, что в обозримом будущем производитель представит публике «зеленый» спорткар Taycan. По предварительным данным, его укомплектуют двумя электромоторами суммарной мощностью в 600 л. с.