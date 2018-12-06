Россияне особенно заинтересовались Infiniti

Если говорить о продажах в этом финансовом году, который начался в апреле, то премиальная марка передала покупателям 3173 машины, подняв показатели на 3%.

Самой продаваемой машиной бренда аналитики Infiniti назвали не так давно появившийся в России кроссовер QX50, который оснащается мотором VC-Turbo — двухлитровой «четверкой» мощностью 249 л. с. Новинка пришлась по вкусу 150 покупателям. Ценник на популярную модель стартует от 2 699 000 рублей.

Второе место хит-парада занял QX60, разошедшийся тиражом в 101 экземпляр. На третьей строчке прописался флагманский «паркетник» QX80: из дилерских салонов уехало 2 авто. Эти же кроссоверы попали в ТОП-3 продаж марки второго и третьего кварталов.

Тем не менее, неесмотря на неплохие показатели, Infiniti удалось расположиться во всероссийском рейтинге лишь на 33 месте. Производитель из Страны восходящего солнца занял место между китайскими Zotye (381 автомобиль, +333%, 32 строчка) и Chery (303 машины, −50%, 34 позиция).