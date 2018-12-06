Что лучше за 2 000 000 рублей: базовый Infiniti Q50 или люксовая Toyota Camry

Фото: АвтоВзгляд
Человек устроен так: чем шире выбор, тем сложнее его сделать. Особенно, если это касается поиска автомобиля. Будучи поклонником хита всех времен и народов Toyota Camry, вполне можно поразмыслить и о премиуме. Например, об Infiniti Q50 за те же 2 000 000 рублей, что просит за себя «тойотовский» седан в богатой комплектации.
Иван Флягин

Смоделируем ситуацию, с которой сталкивается едва ли не каждый потенциальный покупатель прежде, чем решиться на предварительный тест-драйв. Ведь, чтобы определиться с первоначальным выбором, он вынужден переворошить кучу брошюр с прайс-листами и сравнить большое количество цифр и букв, в которых зашифрованы различные опции и характеристики. Портал «АвтоВзгляд» поможет со всем этим разобраться.

Что почем

Итак, мы разложим по ценам и опциям два японских седана. На кону: модель бизнес-класса Toyota Camry с 2,5-литровой 181-сильной «четверкой» и шестиступенчатым «автоматом» в комплектации «Люкс Safety», а также ее земляк из премиум-сегмента Infiniti Q50 с 2,0-литровым турбомотором мощностью 211 л. с. и семиступенчатым «автоматом» в первоначальной версии. Первый «японец» попросит за себя 2 136 000 рублей, а второй окажется на 41 000 дешевле — 2 095 000 целковых.

Размер (не)имеет значение

Несмотря на то, что кузов Camry длиннее, чем Q50, на 75 мм (4 885 против 4 810 мм), колесная база у «Тойоты» короче на 25 мм (2 825 против 2 850 мм у «Инфинити»). А это говорит о том, что внутренние пространства в салоне у обоих седанов примерно сопоставимы. Кроме того, в Q50 немного больше объем багажника — 500 л, в то время как у Camry его размер составляет 469 л. О-па, как раз не влезет тещина сумка!

Те, кому нередко приходится выезжать в сельскую местность, должны иметь в виду: у «Тойоты» дорожный просвет равен 155 мм, а вот «Инфинити» в этом смысле — сугубо городской седан с совсем небольшим клиренсом в 126 мм. В общем, по бордюрам уже не поскачешь.

За 2 136 000 рублей можно рассчитывать на Toyota Camry в богатой комплектации с внушительным списком полезного оборудования и в кузове, окрашенном в простой белый цвет. Соотечественный Infiniti Q50 тоже в стартовой комплектации имеет аналогичный базовый окрас. Однако у «Тойоты» цвет «металлик» обойдется в дополнительные 21 000 «деревянных», а у «Инфинити» — вдвое дороже, и потянет на целых 50 000.

В чью пользу разница

Несмотря на то, что речь идет о стандартной версии Infiniti и богатом варианте Toyota, в оснащении салона у них немало общего: кожаная обивка интерьера, а среди одинаковых опций имеется электрический привод рулевой колонки и передних кресел, камера заднего вида, парктроники, датчик дождя и света, функция запуска мотора с кнопки.

Имеются и различия, но только в пользу Camry — в «Тойоте» аудиосистема насчитывает девять динамиков, включая сабвуфер, а у Q50 «музыка» ограничивается всего шестью колонками. Так что меломану легко будет разобраться, что ему ближе.

В качестве семейного авто также более предпочтительной выглядит «Кэмри» в комплектации Люкс Safety только потому, что этот вариант предлагается с трехзонным климат-контролем, функцией обогрева заднего дивана и даже с электрорегулировками сидений второго ряда в двух направлениях. У «Инфинити», который, напомним, на 41 000 дешевле, всего этого нет, и, согласитесь, при таких раскладах детям в «Тойоте» во время семейного путешествия будет комфортнее.

Но это еще не все. Среди преимуществ указанной версии «Кэмри» можно выделить наличие таких полезных опций, как вентиляция передних сидений, обогрев руля и подогрев форсунок омывателя.

Кто же премиальнее?

К тому же, разница в 41 000 рублей между Infiniti Q50 и Toyota Camry сполна оправдывается наличием у последнего полного комплекса ассистентов активной безопасности.

В отличие от премиального седана, у «Тойоты» имеется адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, ассистент помощи при выезде с парковки задним ходом с визуальным оповещением, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с умением автоматически останавливать авто, а также функцим распознавания пешеходов, оповещения о смене полосы движения и автоматического переключения дальнего света на ближний.

Более того: в Camry найдутся системы информирования о дорожных знаках и определения усталости водителя.

Да, с таким «боекомплектом» седану «Кэмри» в версии Люкс Safety даже больше подходит статус премиального авто. А, если еще учесть, что Infiniti предлагает фирменный пакет ProPilot Assist, включающий почти все указанные системы, за дополнительные 450 000 рублей, то ценовое преимущество «Тойоты» становится очевидным.

С другой стороны, нельзя отрицать, что еще пока далеко не все наши соотечественники адекватно оценили пользу всех этих ассистентов-прибамбасов. Скажем ольше: многие испытывают стойкое недоверие к всевозможным электронным помощникам — лучше пилотировать самому, чем разрешить машине управлять тобой. К тому же, не мало тех, кто считает эти опции пустой тратой денег.

Кстати, доказательством является тот факт, что у трех ведущих столичных дилеров Infiniti нет в наличии ни одного экземпляра Q50 с подобным электронным «фаршем». Менеджеры по продажам объяснили это низким спросом на «умные» версии.

Ездовые повадки

Что касается технических характеристик, то любителям задора однозначно придется больше по душе 2,0-литровый турбомотор мощностью 211 л. с., спрятанный под капотом Infiniti Q50. Благодаря ему седан разгоняется с места до 100 км в час всего за 7,3 секунды. Динамические показатели 181-сильной Toyota Camry гораздо скромнее — 9,9 секунды до сотни. При этом ее расход топлива в смешанном цикле выше, чем у Q50 – 8,3 л против 7 л на 100 километров.

Осталось ндобавить, что цены на Camry у нас стартуют от 1 521 000 «деревянных», а самая дорогая версия с 249-сильным 3,5-литровым мотором и восьмиступенчатым «автоматом» обойдется минимум в 2 429 000. Континентальный соперник Q50 предлагается в ценовом диапазоне от 2 095 000 за указанную комплектацию до 3 340 000 рублей — за машину с топовым 3,0-литровым агрегатом бешеной мощностью аж под 405 сил.

Что в итоге?

Подводя итог, будет справедливым еще раз отметить, что в качестве семейного автомобиля для размеренной и безопасной езды на дальние расстояния предпочтительнее Toyota Camry. А седан Infiniti Q50 больше подойдет городскому «эгоисту»: молодому и амбициозному, для которого помимо статуса важны драйв и азарт.

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6 декабря 2018
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