Что лучше за 2 000 000 рублей: базовый Infiniti Q50 или люксовая Toyota Camry

Размер (не)имеет значение

Несмотря на то, что кузов Camry длиннее, чем Q50, на 75 мм (4 885 против 4 810 мм), колесная база у «Тойоты» короче на 25 мм (2 825 против 2 850 мм у «Инфинити»). А это говорит о том, что внутренние пространства в салоне у обоих седанов примерно сопоставимы. Кроме того, в Q50 немного больше объем багажника — 500 л, в то время как у Camry его размер составляет 469 л. О-па, как раз не влезет тещина сумка!

Те, кому нередко приходится выезжать в сельскую местность, должны иметь в виду: у «Тойоты» дорожный просвет равен 155 мм, а вот «Инфинити» в этом смысле — сугубо городской седан с совсем небольшим клиренсом в 126 мм. В общем, по бордюрам уже не поскачешь.

За 2 136 000 рублей можно рассчитывать на Toyota Camry в богатой комплектации с внушительным списком полезного оборудования и в кузове, окрашенном в простой белый цвет. Соотечественный Infiniti Q50 тоже в стартовой комплектации имеет аналогичный базовый окрас. Однако у «Тойоты» цвет «металлик» обойдется в дополнительные 21 000 «деревянных», а у «Инфинити» — вдвое дороже, и потянет на целых 50 000.