Что лучше за 2 000 000 рублей: базовый Infiniti Q50 или люксовая Toyota Camry

Смоделируем ситуацию, с которой сталкивается едва ли не каждый потенциальный покупатель прежде, чем решиться на предварительный тест-драйв. Ведь, чтобы определиться с первоначальным выбором, он вынужден переворошить кучу брошюр с прайс-листами и сравнить большое количество цифр и букв, в которых зашифрованы различные опции и характеристики. Портал «АвтоВзгляд» поможет со всем этим разобраться.
Что почем
Итак, мы разложим по ценам и опциям два японских седана. На кону: модель бизнес-класса Toyota Camry с 2,5-литровой 181-сильной «четверкой» и шестиступенчатым «автоматом» в комплектации «Люкс Safety», а также ее земляк из премиум-сегмента Infiniti Q50 с 2,0-литровым турбомотором мощностью 211 л. с. и семиступенчатым «автоматом» в первоначальной версии. Первый «японец» попросит за себя 2 136 000 рублей, а второй окажется на 41 000 дешевле — 2 095 000 целковых.