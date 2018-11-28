В Россию едет новый кроссовер Zotye T700

Zotye T700, который может похвастаться довольно богатым оснащением, станет доступен отечественным потребителям в конце следующего года. Автомобиль представляет собой что-то среднее между Jaguar F-Pace и Porsche Macan с начинкой из Китая. Причем кроссовер из Поднебесной перекликается с этими двумя моделями не только внешне: при создании салона разработчики также вдохновлялись британским и немецким «премиумом».

Кроме этого, продолжатся продажи компактного кроссовера Zotye T600 и построенного на его основе кросс-купе Coupa, чье производство в 2019 году наладят на белорусском предприятии «Юнисон». Об этом рассказало агентство «Автостат», ссылаясь на руководство российского представительства марки.

Стоит напомнить, что с начала года продажи Zotye показали значительную динамику. С начала года у нас реализовали 2413 авто этого бренда, что на 198% больше, чем за тот же период в прошлом году. Только в октябре «китайцы» пришлись по вкусу 366 покупателям (+259%). Эти цифры действительно застявляют поверить в то, что новинка приедет и в Россию.