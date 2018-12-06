Власти запретят превышать скорость даже на 1 км/ч

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов, уже заслуживший «любовь» столичных водителей в качестве инициатора введения платных парковок и «выделенок» на московских улицах, мечтает, судя по всему, о не меньшем градусе популярности уже всероссийского масштаба. На днях он — явно по подсказке «старших товарищей– — предложил отменить существующее сейчас 'нештрафуемое» превышение скорости, равное 20 км/ч.
— В мировой практике это нонсенс. Во всех цивилизованных городах не администрируемый порог составляет 3—5 км/ч. К тому же есть указ Президента РФ к 2024 году приблизиться к порогу нулевой смертности на дорогах, — переживает глава Дептранса.
Поверхностная логика в этом заявлении чиновника, при ближайшем рассмотрении, оказывается не более, чем банальной манипуляцией понятиями. В частности, такому крупному специалисту в области транспорта, как г-н Ликсутов наверняка известно, что рост аварийности выше фонового начинается только со скоростей, на 20 км/ч превышающих установленный на данном участке лимит. Об этом говорит многолетняя полицейская статистика. И совершенно логично, что штрафовать начинают именно после такого превышения.
И особенно радует применение Ликсутовым бессмертного чиновничьего приема — перевалить ответственность за свои личные поступки и предложения на вышестоящее руководство, в данном случае на президента страны.
На самом деле все понимают, что даже близко подойти к околонулевым показателям смертности на дорогах на данном этапе развития человечества в принципе невозможно. Даже в Германии, не без оснований почитаемой многими экспертами в качестве эталона комплексного подхода к безопасности на дорогах, люди все равно тысячами в год бьются в ДТП. А мы всерьез намерены переплюнуть германский «орднунг» за какие-то 5 лет?
Так что предложение отменить «нештрафуемые 20 км/ч», по умолчанию возводя превышение скорости в ранг главной причины аварий на дорогах, выглядит как попытка изобразить бурную бюрократическую деятельность в направлении, указанном «вождем».
Если же оперировать цифрами полицейской статистики, а не популистскими лозунгами, то высняется, что «несоблюдение скоростного режима» стоит лишь на шестом месте среди типичных причин ДТП по вине водителей в России.
Уступая «несоблюдению очередности проезда перекрестков», «неправильному выбору дистанции», «нарушению правил расположения машины на проезжей части», «нарушению правил проезда пешеходных переходов» и выезду на «встречку». То есть г-ну Ликсутову, по идее, следовало бы в первую очередь на перекрестки свое контраварийное внимание обратить, а не на скорость.
В этой связи, среди реальных причин, побудивших Максима Ликсутова к столь мощному выходу на уровень федерального КоАП, видится лишь одна. Известно, что московские камеры автоматической фиксации выписывают около 20%(!) от всех штрафов в России. Если разом отменить 20-километровый нештрафуемый лимит, то только представьте, сколько «бабла» немедленно потечет в местный бюджет со всех водителей города! Да и все други регионы в накладе не останутся, ведь скоростной режим хотя бы на минимальные значения превышает практически все моторизованные россияне…