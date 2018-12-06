Власти запретят превышать скорость даже на 1 км/ч

— В мировой практике это нонсенс. Во всех цивилизованных городах не администрируемый порог составляет 3—5 км/ч. К тому же есть указ Президента РФ к 2024 году приблизиться к порогу нулевой смертности на дорогах, — переживает глава Дептранса.

Поверхностная логика в этом заявлении чиновника, при ближайшем рассмотрении, оказывается не более, чем банальной манипуляцией понятиями. В частности, такому крупному специалисту в области транспорта, как г-н Ликсутов наверняка известно, что рост аварийности выше фонового начинается только со скоростей, на 20 км/ч превышающих установленный на данном участке лимит. Об этом говорит многолетняя полицейская статистика. И совершенно логично, что штрафовать начинают именно после такого превышения.