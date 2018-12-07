Чем подержанная LADA Vesta лучше KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan

LADA Vesta появилась на российском авторынке в 2015-ом году, и к текущему моменту в уже изрядном количестве предлагается в числе подержанного автотранспорта. Одна из наиболее востребованных категорий среди «автосекондхенда» — машины-трехлетки.

Эксперты CarPrice сравнили Vesta такого возраста с ее подержанными одноклассниками с точки зрения состояния кузова, салона и агрегатов. Знакомясь с результатами этого сравнения, стоит иметь в виду, что цена подержанной Vesta сопоставима с Nissan Almera и Renault Logan II, и значительно ниже, чем у Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio или Hyundai Solaris.

ЛАК ИЛИ КРАСКА

Что касается состояния кузова изучаемых моделей, то новинка 2015-го года от АВТОВАЗа, к сожалению, продемонстрировала далеко не лучший результат. Более половины осмотренных специалистами машин имели сколы на капоте и передних крыльях, а также крупные царапины на кузовных элементах, что косвенно говорит о не слишком качественной окраске.

Из-за этого в рейтинге «Состояние кузова» среди машин-трехлеток LADA Vesta уступила и Renault Logan, и KIA Rio, и Hyundai Solaris, и Nissan Almera, и Volkswagen Polo Sedan.