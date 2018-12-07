Чем подержанная LADA Vesta лучше KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan

На самом деле, это серьезная дилемма: какое авто предпочесть среди бюджетных моделей, если денег хватает только для выбора из машин, представленных на вторичном рынке? Оказывается, современная продукция АВТОВАЗа вполне может конкурировать в этом сегменте с иномарками.
Максим Строкер

LADA Vesta появилась на российском авторынке в 2015-ом году, и к текущему моменту в уже изрядном количестве предлагается в числе подержанного автотранспорта. Одна из наиболее востребованных категорий среди «автосекондхенда» — машины-трехлетки.

Эксперты CarPrice сравнили Vesta такого возраста с ее подержанными одноклассниками с точки зрения состояния кузова, салона и агрегатов. Знакомясь с результатами этого сравнения, стоит иметь в виду, что цена подержанной Vesta сопоставима с Nissan Almera и Renault Logan II, и значительно ниже, чем у Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio или Hyundai Solaris.

ЛАК ИЛИ КРАСКА

Что касается состояния кузова изучаемых моделей, то новинка 2015-го года от АВТОВАЗа, к сожалению, продемонстрировала далеко не лучший результат. Более половины осмотренных специалистами машин имели сколы на капоте и передних крыльях, а также крупные царапины на кузовных элементах, что косвенно говорит о не слишком качественной окраске.

Из-за этого в рейтинге «Состояние кузова» среди машин-трехлеток LADA Vesta уступила и Renault Logan, и KIA Rio, и Hyundai Solaris, и Nissan Almera, и Volkswagen Polo Sedan.

СЦЕПЛЕНИЕ ПРОТИВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Зато с техническим состоянием подержанных Vesta ситуация оказалась заметно лучше. Несмотря даже на то, что треть осмотренных Vesta продемонстрировали серьезный износ сцепления и нештатную работу «печки», а примерно у четверти из них обнаружилась повышенная вибрация при переключении КПП.

Автомобили 2015 года также отличаются слабыми амортизаторами и провисанием резиновых креплений глушителя. Но в целом, каких-либо серьезных проблем не выявлено — состояние узлов модели находится на сопоставимом уровне с бюджетными иномарками.

Тут LADA Vesta оказалась в числе середнячков, пропустив вперед только KIA Ro, Hyundai Solaris и рестайлинговый Volkswagen Polo седан. Остальные одноклассники оказались в худшем, нежели отечественная модель состоянии.

МНОГОРАЗОВОСТЬ ИНТЕРЬЕРА

С точки зрения сохранности салона Vesta приятно удивила. Мало того, что качество деталей интерьера трехлетней новинки АВТОВАЗА оказалось на порядок выше, чем у всех моделей-предшественниц марки. Так еще и по износоустойчивости «Веста» обошла в этой номинации всех своих соперников из-за бугра.

Хотя, не обошлось и без «фирменных болячек». К ним можно, например, отнести быструю истираемость покрытия рулевого колеса. Также эксперты отметили часто встречающуюся у Vesta перешитую обивку сидений и разнообразные загрязнения в салоне.

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7 декабря 2018
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