В России Mazda вновь отзывает автомобили из-за небезопасных подушек безопасности

В отзывной кампании принимают участие спорткары Mazda RX-8, а также кроссоверы CX-9, которые были проданы с февраля 2006 года по сентябрь 2012 года. В официальном сообщении говорится о том, что высокая влажность может разрушить корпус газогенератора пассажирской фронтальной подушки безопасности. Из-за этого есть вероятность, что устройство функционирует ненекорректно, и газогенератор может взорваться и «выстрелить» пластиковыми и металлическими осколками.

Отечественные представители бренда сообщат владельцам опасных автомобилей о проблеме в письме или по телефону. Но, так как машины были проданы свои первым владельцам довольно давно, лучше не дожидаться оповещения.

Чтобы самому узнать, попадает ли «японец» под акцию, нужно найти на сайте «Ростандарта» список с идентификационными номерами неисправной техники. Если VIN авто совпал с одним из перечня, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатную замену бракованного газогенератора на качественный.

Последний раз в России объявляли об отзыве сразу четырех моделей Mazda из-за той же проблемы в конце ноября. Тогда в дилерские центры позвали 62 357 машин.