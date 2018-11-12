Как на самом деле работают службы помощи водителям на дорогах

Многие владельцы новых автомобилей, приобретенных у официальных дилеров, даже не подозревают о том, что они «подключены» к бесплатной программе помощи на дорогах. И зря, ведь им в случае поломки совершенно, повторимся, безвозмездно предоставляют эвакуатор, технического специалиста, консультации юристов, и даже подменную машину, такси или гостиницу. Вопреки убеждениям скептиков, все это и вправду работает.
ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ
Согласно правилам большинства подобных программ, услугами могут пользоваться лишь те, кто передвигается на гарантийных автомобилях или тех машинах, что регулярно обслуживаются у дилеров. Но несмотря на это, и владельцев старых транспортных средств, уже не подпадающих под кампанию, службы помощи на дорогах в беде не бросают. Для них предусмотрены клубные карты с набором тех же опций, но уже за отдельную плату.