Как на самом деле работают службы помощи водителям на дорогах

Фото: АвтоВзгляд
Сегодня в России существует несколько компаний, оказывающих автовладельцам оперативную помощь в случае непредвиденной поломки на дороге. И с одной из них лично познакомился корреспондент портала «АвтоВзгляд», чей автомобиль предательски встал в пути. По воле судьбы мы узнали, как на самом деле работают службы поддержки водителей в экстренных ситуациях, и стоит ли покупать у них клубные карты.
Виктория Базылева

Многие владельцы новых автомобилей, приобретенных у официальных дилеров, даже не подозревают о том, что они «подключены» к бесплатной программе помощи на дорогах. И зря, ведь им в случае поломки совершенно, повторимся, безвозмездно предоставляют эвакуатор, технического специалиста, консультации юристов, и даже подменную машину, такси или гостиницу. Вопреки убеждениям скептиков, все это и вправду работает.

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ

Согласно правилам большинства подобных программ, услугами могут пользоваться лишь те, кто передвигается на гарантийных автомобилях или тех машинах, что регулярно обслуживаются у дилеров. Но несмотря на это, и владельцев старых транспортных средств, уже не подпадающих под кампанию, службы помощи на дорогах в беде не бросают. Для них предусмотрены клубные карты с набором тех же опций, но уже за отдельную плату.

Только вот такие предложения не особо интересуют автомобилистов. В нынешние непростые времена, когда цены на топливо, страховки и обслуживание машин растут со скоростью звука, водители всячески стараются экономить, а покупка клубных карт служб помощи на дорогах, которые могут вовсе и не понадобиться — это, по их мнению, совершенно напрасная трата кровно нажитых. Признаться, так же до недавнего времени думал и автор этих строк.

СРОЧНО В СЕРВИС

Грандиозные субботние планы разбились о лопнувший патрубок системы охлаждения, выпустивший весь антифриз на асфальт. Проблема серьезная — устранить ее «на коленке» ввиду отсутствия оборудования и запчастей невозможно. Еще и поломка, как назло, произошла в противоположной от сервиса части города. Заводить мотор при отсутствии охлаждающий жидкости было крайне неразумно: пришлось бы не только менять «уставшую» трубку, но и ремонтировать двигатель.

Переговорив с мастерами автосервиса, мы приступили к поиску службы эвакуации, которая смогла бы доставить приболевшую «ласточку» из Можайского района Москвы в Текстильщики оперативно и недорого. От озвученных сумм, гуляющих вокруг 3000 рублей, волосы на голове вставали дыбом. И хорошо, что вовремя вспомнили про клубную карту компании «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК), подаренную друзьями на прошлый Новый год. «Вот и посмотрим заодно, как они на самом деле работают», — подумалось нам.

РАЗГОВОРЧИКИ!

В 13:04 мы обратились в контакт-центр — объяснили оператору, в чем проблема, и предоставили необходимую информацию: номер клубной карты и данные по автомобилю. Сотрудник уточнил, где именно находится машина — на улице или на подземном паркинге — не заблокированы ли у нее колеса, имеется ли буксировочная проушина. Сообщил, что передает заявку в работу и свяжется с нами через 5—10 минут.

Перезвонил он нам даже чуть раньше (в 13:08) — обрадовал, что помощь прибудет в течение часа. «Только, пожалуйста, будьте на связи и не допускайте простоя эвакутора», — вежливо попросил оператор. Пообещал, что услугу предоставят бесплатно. Однако если водителю придется нас по каким-либо причинам ждать, то нужно будет эти самые ожидания оплатить. Хорошо, согласны.

В 13:18 на мобильник поступил звонок с незнакомого номера — это был эвакуаторщик, который хотел уточнить некоторые детали. Он задал все те же вопросы, что и оператор контакт-центра: что случилось, будут ли проблемы с погрузкой автомобиля. Зачем мы потратили на это время, я так и не поняла — ну да ладно, наверное, так надо. Водитель сказал, что выезжает в нашу сторону и приедет, если верить навигатору, через 40—50 минут.

ДО КОНЦА МАРШРУТА

Свое обещание он сдержал — машина показалась на горизонте ровно в 14:00. Погрузка заняла минут десять: водитель эвакуатора припарковался, опустил платформу, помог на нее заехать, подкручивая руль, и закрепил колеса специальными ремнями. Как только мы выехали в сторону автосервиса, со мной вновь связались специалисты РАМК — уточнили, прибыла ли к нам помощь. Заботятся о клиентах, приятно.

Ровно через час они позвонили еще раз: «Все ли у вас в порядке, доставили ли автомобиль на сервис?» Суббота субботой, а в пробках на МКАД потолкаться все же пришлось — на момент нашего разговора мы только подъезжали к СТО. «Хорошо, тогда мы свяжемся с вами позже, во сколько вам было бы удобно?»

По завершении путешествия эвакуаторщик попросил заполнить необходимые документы, а мы все ждали, когда же он наконец выставит нам счет. Не выставил — сказал, что услуга действительно бесплатная в рамках клубной программы. В 16:33 нашу заявку закрыли: оператор уточнил, как прошла транспортировка и попросил оценить качество сервиса. А что тут скажешь? Все сроки и договоренности, что главное, были соблюдены — твердая пятерка.

ТАК СТОИТ ЛИ…?

Позже мы заглянули на сайт РАМКа и узнали, что стоимость самой простой годовой карты «Стандарт», какая у нас и была, составляет 4200 рублей. Это дороже, чем единичная эвакуация или техпомощь. Но если за 12 месяцев обратиться в контакт-центр хотя бы дважды, то все расходы окупятся.

Любопытно, что никаких ограничений по количеству предоставляемых услуг нет: можно хоть каждый день общаться с механиком или юристом, заказывать подвоз топлива (горючее оплачивается отдельно) или кататься на эвакуаторе.

Нужна ли такая карта автовладельцу? По своему опыту теперь уже могу сказать, что да, однозначно. На дороге случается всякое, а подобная «страховка» в случае чего убережет и кошелек, и нервы.

эвакуаторы, авария, ДТП, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
12 ноября 2018
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