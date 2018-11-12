Как на самом деле работают службы помощи водителям на дорогах

В 13:18 на мобильник поступил звонок с незнакомого номера — это был эвакуаторщик, который хотел уточнить некоторые детали. Он задал все те же вопросы, что и оператор контакт-центра: что случилось, будут ли проблемы с погрузкой автомобиля. Зачем мы потратили на это время, я так и не поняла — ну да ладно, наверное, так надо. Водитель сказал, что выезжает в нашу сторону и приедет, если верить навигатору, через 40—50 минут.

ДО КОНЦА МАРШРУТА

Свое обещание он сдержал — машина показалась на горизонте ровно в 14:00. Погрузка заняла минут десять: водитель эвакуатора припарковался, опустил платформу, помог на нее заехать, подкручивая руль, и закрепил колеса специальными ремнями. Как только мы выехали в сторону автосервиса, со мной вновь связались специалисты РАМК — уточнили, прибыла ли к нам помощь. Заботятся о клиентах, приятно.

Ровно через час они позвонили еще раз: «Все ли у вас в порядке, доставили ли автомобиль на сервис?» Суббота субботой, а в пробках на МКАД потолкаться все же пришлось — на момент нашего разговора мы только подъезжали к СТО. «Хорошо, тогда мы свяжемся с вами позже, во сколько вам было бы удобно?»