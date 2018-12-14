Новый «Мерседес», подаренный Бузовой, оказался старым и дважды битым в зад

Победительницей конкурса, инициированном Ольгой Бузовой, стала Любовь Теолани из Владимирской области. На глазах у журналистов звезда торжественно передала ей ключи от Mercedes-Benz E-класса, а спустя три недели автомобиль был выставлен на продажу.

Как оказалось, в качестве подарка от прижимистой светской львицы девушке достался совсем не новый автомобиль, а бывший в употреблении, да к тому же, еще и битый в заднюю часть. Причем, дважды.

Пресловутая «Ешка» 2014 года выпуска с пробегом в 140 000 км появилась на сервисе купли-продажи авто «Юла», где изначально предлагалась по заоблачной цене в 2 300 000 рублей.