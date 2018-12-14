Новый «Мерседес», подаренный Бузовой, оказался старым и дважды битым в зад

Фото: Юла Авто
Наверное, все, кроме портала «АвтоВзгляд» слышали о мега-крутом розыгрыше автомобиля Mercedes-Benz E-класса от шоу-дивы Ольги Бузовой. Хайп прошел? Ан нет: он только начинается — в отличие от всех, портал «АвтоВзгляд» узнал, как певица цинично обошлась с поклонниками-автолюбителями.
Лика Затворная

Победительницей конкурса, инициированном Ольгой Бузовой, стала Любовь Теолани из Владимирской области. На глазах у журналистов звезда торжественно передала ей ключи от Mercedes-Benz E-класса, а спустя три недели автомобиль был выставлен на продажу.

Как оказалось, в качестве подарка от прижимистой светской львицы девушке достался совсем не новый автомобиль, а бывший в употреблении, да к тому же, еще и битый в заднюю часть. Причем, дважды.

Пресловутая «Ешка» 2014 года выпуска с пробегом в 140 000 км появилась на сервисе купли-продажи авто «Юла», где изначально предлагалась по заоблачной цене в 2 300 000 рублей.

Видимо, на фоне того, что эта «тачка» была разыграна не абы кем, а самой Ольгой Бузовой, продавщица из Владимирской области решила не слабо подняться. Правда, позже прайс «упал» до 1 650 000 рублей, а еще через пару дней — до 1 350 000 рублей.

Как выяснили эксперты «Юла Авто», якобы новенький Mercedes-Benz E-класса уже успел сменить двух владельцев. На очереди — третий. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» связался с обладательницей «Мерседеса», которая сообщила о желании поскорее избавиться от машины якобы ввиду срочной необходимости погасить ипотеку. Впрочем, скептики уверены, что Любовь Теолани — лицо подставное. Как, собственно, и сам конкурс.

Кстати, не менее любопытным является тот факт, что для организации розыгрыша артистка привлекала блогеров, которые инвестировали деньги в проект в замен на обещанных подписчиков. Однако, судя по заявлениям в полицию, аудитория у возжелавших помочь Бузовой энтузиастов, так и не выросла. Отбиваться от исков Ольге помогает адвокат Сергей Жорин, прославившийся в том числе на освобождении из тюрьмы скандально известного стритрейсера Эрика «Давидыча».

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14 декабря 2018
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