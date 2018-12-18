Опубликованы первые изображения нового Nissan GT-R

По мнению Гонсалеса, второй Nissan GT-R может унаследовать черты нынешнего GT-R50 и Nissan 2020 Vision Gran Turismo Concept. На его эскизах мы видим большую шестиугольную радиаторную решетку, «острые» фары, напоминающие по форме бумеранги, а также декоративные светодиодные полосы, протянувшиеся от передней оптики к дверям. Сзади — узнаваемые круглые фонари и четыре патрубка выхлопной системы. Стильно!

Как ожидается, публичная премьера нового Nissan GT-R состоится в первой половине следующего десятилетия. По словам главного дизайнера марки Альфонсо Альбайса, новинка станет самым быстрым спортивным автомобилем в мире. Правда, никаких технических подробностей представители компании пока не раскрывают. Работы над двигателем и модульной платформой для модели еще не завершились.

Напомним, сегодня Nissan GT-R первого поколения продается в России по цене от 7 499 000 рублей. Споркар «вооружен» шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом объемом 3,8-литра мощностью 555 л. с. и максимальным крутящим моментом 632 Нм.