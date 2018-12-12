Toyota объединится с Subaru, чтобы воскресить MR2

Предполагалось, что Toyota при поддержке компании Subaru выпустит новое поколение Celica или MR2. И похоже, японцы остановились на втором варианте — по крайней мере, именно такой информацией располагают наши зарубежные коллеги. Никаких официальных подтверждений этих данных от представителей марки пока не поступало, а потому все еще может измениться.

Что же до технических подробностей о новой Toyota MR2, то и их на сегодняшний день нет. Последняя генерация модели оснащалась четырехцилиндровым рядным двигателем объемом 1,8 литра. Укомплектованный 138-сильным агрегатом автомобиль с легкостью разгонялся до первой сотни за 6,8 секунды. Наверняка, для свежего поколения спорткара японцы подготовят что-то помощнее.

Кстати сказать, в настоящее время специалисты «Тойота» и «Субару» разрабатывают совместными усилиями новый 2,4-литровый мотор для Toyota GT86 и Subaru BRZ. Не исключено, что этот же двигатель в итоге «поселится» и под капотом новой MR2, сроки запуска которой пока не раскрываются.

Добавим, что Toyota MR2 — двухместный спортивный автомобиль — производился на протяжении 23 лет с 1984 по 2007 год.