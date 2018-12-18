Peugeot и Citroёn отзывают почти 3000 автомобилей

Ремонту подлежат 1850 Citroёn C4 Aircross и Peugeot 4008, которые были проданы с декабря 2012 года по сентябрь 2016-го. Причиной стала преждевременное образование ржавчины на некоторых деталях задних тормозных суппортов. В этом случае необходимо заменить испорченные детали.

Еще одна акция инициирована из-за того, что на 136 таких же «паркетников», разошедшихся по покупателям с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, также установили дефектные задние тормозные механизмы. Здесь тоже придется заменить суппорты.

Кроме того, в текущем году с марта по ноябрь реализовали 216 кроссоверов Citroёn C3 Aircross с некорректно работающими индикаторами непристегнутых ремней безопасности.