Peugeot и Citroёn отзывают почти 3000 автомобилей

Концерн PSA объявил в России сразу четыре отзывных кампаниях, под которые одновременно попали четыре модели: компактные кроссоверы Citroёn C4 Aircross, C3 Aircross и Peugeot 4008, а также седан Citroёn C4. Всего французы приглашают посетить автосервисы 2895 автомобилей.
Ремонту подлежат 1850 Citroёn C4 Aircross и Peugeot 4008, которые были проданы с декабря 2012 года по сентябрь 2016-го. Причиной стала преждевременное образование ржавчины на некоторых деталях задних тормозных суппортов. В этом случае необходимо заменить испорченные детали.
Еще одна акция инициирована из-за того, что на 136 таких же «паркетников», разошедшихся по покупателям с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, также установили дефектные задние тормозные механизмы. Здесь тоже придется заменить суппорты.
Кроме того, в текущем году с марта по ноябрь реализовали 216 кроссоверов Citroёn C3 Aircross с некорректно работающими индикаторами непристегнутых ремней безопасности.
А также под сервисное мероприятие попадают 693 «четырехдверки» Citroёn C4, переданных в руки владельцам с октября 2016 по июль 2017 года. Причина — несоответствующие сертификации камеры заднего вида и некоторые декоративные элементы.
Представители российских подразделений Peugeot и Citroёn пригласят владельцев дефектных авто в дилерские автосервисы. Можно и самостоятельно узнать, нуждается ли конкретная машина в ремонте, связанном с перечисленными проблемами. Достаточно найти на сайте Росстандарта списки с VIN попадающих под отзыв автомобилей, и при совпадении идентификационного номера позвонить ближайшему официальному продавцу. Все работы и запчасти производитель предоставляет бесплатно.