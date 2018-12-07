Король Лев: длительный тест-драйв Peugeot 5008

Модельная линейка новых кроссоверов Peugeot просто камня на камне не оставила от унылого и скучного имиджа своих предшественников. Новый умопомрачительный дизайн, броский стиль и совершенно другой подход к оснащению. Почему же их так мало на российских дорогах?
Евгений Васин

Главное приобретение PSA в 21 веке — новый шеф всея бренда Карлос Таварес. Человек, который перевернул страницу и снова, как во времена фильма «Такси», вывел французские машины на самые высокие позиции рейтингов.

Компактный Peugeot 3008 — это выстрел в голову, не иначе. Машина получилась настолько удачной, можно даже сказать выдающейся, что помимо получения престижной премии «Автомобиль года» в Старом Свете, тут же вырвалась на первые строчки хит парадов. Когда такое было, что в Европе за автомобилем стояли очереди, а сроки ожидания растягивались на месяцы? Кроссовер и в Россию приехал в с опозданием, потому что заводы никак не успевали удовлетворить спрос европейцев!

Причина необузданной народной любви кроется в космическом дизайне интерьера и экстерьера: такого богатства, элегантности и красоты можно было ожидать от MINI или Jaguar Land Rover, но никак не от Peugeot. К тому же, класс кроссоверов сейчас находится на вершине своего жизненного пути — все и каждый грезят «паркетником».

Чтобы закрепить результат, французы представили просторную семиместную модель — Peugeot 5008. Те же краски, тот же стиль. Высочайший уровень дизайна и отделочных материалов, та же архитектура EMP2, только удлиненная на 165 мм колесная база. У машины, в отличие от 3008, появился багажник и третий ряд сидений, которые можно легко деактивировать в случае необходимости. Теща оценит!

Описывать все грани и линии, торжество художника и великую смелость маркетолога, что пропустил, не побоюсь этого слова, шедевр через тернии бумаг и крючкотворства на конвейер, можно очень долго. Вместо всей этой «глаголящей» истины достаточно просто один раз на нее взглянуть: такие машины не рождались в «Пятой республике» со времен Citroёn DS. Понимаете, почему Таварес сбежал от «Короля Logan и Duster» Карлоса Гона?

Чтобы окончательно «пригвоздить» покупателя уже на статичной презентации, французы создали для кроссовера невероятный интерьер: концепция i-Cockpit растопчет всех ортодоксов и староверов автомобильной моды! Маленький, многогранный руль, который на деле достаточно удобен, соседствует с очень красивой и грамотно скомпонованной приборной панелью.

А центральная консоль — это просто сказка! Торжество алюминия и дорогого пластика, выразительные тумблеры вместо надоевших клавиш. Но главный козырь 5008 — кресла. Они не просто удобные, они невероятно стильные, шитые «ромбом» по последней автомобильной моде. Уверен, что при покупке автомобиля, не все дошли даже до процедуры тест-драйва.

Второй ряд тоже не обошелся без особой французской эстетики: «галерка» выполнена не единым диваном, а тремя отдельными креслами, каждое из которых можно двигать, а также менять положение спинки. На бумаге это выглядит сногсшибательно, но на практике — малоприменимо. Зато места для ног — с избытком.

Третий же представляет собой аналог театральных приставных мест для любителей специальных акций и купонов: просидеть там более получаса сможет лишь тренированный атлет, а забраться — только титулованный гимнаст. Крошечные, детские сидения созданы с единственной целью — гарантировать кроссоверу пропуск в класс «семиместных». Блажь, но ведь работает!

Собирается и снимается третий ряд просто и легко, а вот поставить кресла обратно — уже сложнее. Дополнительные места идут по умолчанию только в самой богатой комплектации. Иначе говоря, за них нужно доплачивать. В «базе» же они не предусмотрены вовсе.

В Россию машину привезли с двумя типами моторов: 1,6-литровым турбированным «бензином» и 2-литровым турбодизелем. Оба выдают по 150 л. с. и оснащены исключительно автоматической коробкой передач.

Бензиновый движок резковат, даже излишне импульсивен, а вот мотор на тяжелом топливе понравился. Он более эластичен, приятнее ведет себя в городской сутолоке и куда экономичнее. У него есть только один серьезный недостаток: зимой он слишком медленно греется, обеспечивая своего обладателя дополнительными тратами на покупку предпускового подогревателя. Иначе, как по снегу на мотоцикле: холодно.

Еще одно несомненное достижение Тавареса — управляемость автомобиля. В этом сегменте у Peugeot 5008 если и есть конкуренты, то только с немецким паспортом. Ощущение, что позади водителя еще несколько метров железа с достаточно высоким центром тяжести, пропадает уже на первом повороте. Удобная миниатюрная «баранка» наливается тяжестью, кроссовер уверенно берет вираж за виражом. Вы это видели? Да, ладно: это же «Пежо»! Нет, друзья: не просто «Пежо», а новое «Пежо»!

Настройки подвески французам удались: добиться пробоя и «нырка» сложно. Не сказать, что мягкость и комфорт «идут уже в базовой комплектации», но для дорог средней полосы кроссовер действительно настроен идеально. Даже сотни безостановочных километров пробега не вызовут у водителя усталости и перенапряжения.

Впрочем, есть у Peugeot пара нюансов: первый, по традиции, цена. Ну не готов россиянин отдать за французский кроссовер два миллиона рублей! А ведь богатая дизельная комплектация со стайлинг-вмешательством GT Line обойдется и вовсе в 2 429 000! Дорого? Да, несомненно, но он того стоит, ведь он куда интереснее, умнее и проворнее своих конкурентов из Кореи, которые уверенно ассимилировали в России.

Вторая сложность — отсутствие полного привода, как вида. Его не было, нет и не предвидится. Учитывая современные тенденции, а именно набирающие популярность мономодели «паркетников», это может и пройдет незамеченным. Но вкупе с глобальными проблемами бренда на наших широтах, может и стать «камнем преткновения».

Европа мгновенно отреагировала на появление новинки ростом продаж, а что в России? А в России — тишина. Первая половина возможных покупателей думает, что бренд вообще покинул русские просторы, а вторая — что сегодня из «Пыжиков» у нас продаются только фургоны и «каблучки».

Чтобы вернуть внимание, нужно время, грамотное позиционирование на рынке, да и демпинг бы совсем не помешал. А еще необходима действительно взрывная модель, которая развернет это время вспять. Сможет ли такой стать кроссовер 5008? Его судьба в руках маркетологов — инженеры и дизайнеры уже и так сумели прыгнуть выше головы.

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7 декабря 2018
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