Король Лев: длительный тест-драйв Peugeot 5008

Главное приобретение PSA в 21 веке — новый шеф всея бренда Карлос Таварес. Человек, который перевернул страницу и снова, как во времена фильма «Такси», вывел французские машины на самые высокие позиции рейтингов.

Компактный Peugeot 3008 — это выстрел в голову, не иначе. Машина получилась настолько удачной, можно даже сказать выдающейся, что помимо получения престижной премии «Автомобиль года» в Старом Свете, тут же вырвалась на первые строчки хит парадов. Когда такое было, что в Европе за автомобилем стояли очереди, а сроки ожидания растягивались на месяцы? Кроссовер и в Россию приехал в с опозданием, потому что заводы никак не успевали удовлетворить спрос европейцев!

Причина необузданной народной любви кроется в космическом дизайне интерьера и экстерьера: такого богатства, элегантности и красоты можно было ожидать от MINI или Jaguar Land Rover, но никак не от Peugeot. К тому же, класс кроссоверов сейчас находится на вершине своего жизненного пути — все и каждый грезят «паркетником».