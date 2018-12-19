ABS или жизнь: чем зимой опасна антиблокировочная система тормозов

Фото: www.carfromjapan.com
В настоящее время автомобили без антиблокировочной системы (ABS) встречаются уже совсем редко. Однако всегда следует иметь в виду, что, какая бы умная электроника не помогала автомобилю безопасно и своевременно останавливаться, зимой при определенных условиях она порой наоборот — способствует увеличению тормозного пути.
Иван Флягин

Чтобы понять, почему это происходит, напомним принцип работы антиблокировочной системы (ABS — Antilock Braking System). Эта функция при торможении принудительно предотвращает ступор колес автомобиля. ABS сбрасывает давление в тормозной системе в прерывистом режиме, обеспечивая процесс блокировки-разблокировки колеса несколько раз в секунду. В обратном случае застопоренные колеса будут скользить по поверхности дороги, и тормозной путь значительно увеличится.

Но, как показывает, практика, это действительно безупречно работает на ровном и сухом покрытии. Если речь идет, например, об экстренной остановке автомобиля даже в небольшом сугробе, то при застопоренных колесах на тормозном пути перед ними скапливается снежный клин, который активно препятствует движению машины вперед. В аналогичной ситуации при воздействии антиблокировочной системы, такой эффект отсутствует, и тормозной путь существенно увеличивается.

Кроме того, как показывает практика, не всегда адекватно ABS срабатывает на льду. Особенно, если на автомобиле установлена шипованная резина.

Ведь при полной блокировке колес шипы сильнее врезаются в наледь, блокируя дальнейшее движение. Но даже и без них прерывисто прокручивающиеся колеса на льду наоборот увеличивают силу скольжения, препятствуя снижению скорости и увеличивая тормозной путь.

Поэтому при всей пользе антиблокировочной системы в обычных дорожных условиях, не стоит ее переоценивать зимой. Все-таки главное преимущество ABS заключается в том, что при экстренном торможении она дает водителю возможность для маневра, и в этом случае он не теряет над машиной контроль. В то время как при полностью застопоренных колесах, автомобиль становится неуправляемым. Хотя, как уже было сказано, на льду этой разницы может не наблюдаться.

Это ни в коем случае не означает, что в зимнее время обязательно следует отключать ABS, но соблюдать некоторые правила торможения просто необходимо — особенно начинающим водителям.

Прежде всего, никогда не стоит пугаться треска, свойственного для ABS, отпускать при этом педаль тормоза или даже незначительно ослаблять на нее давление. Не рекомендуются также излишне резкие манипуляции, так как гораздо предпочтительнее воздействовать на нее плавно с равномерно нарастающим усилием. Кроме того, не нужно убирать ногу с педали тормоза до полной остановки авто, если это потребуется.

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19 декабря 2018
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