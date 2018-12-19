ABS или жизнь: чем зимой опасна антиблокировочная система тормозов

Чтобы понять, почему это происходит, напомним принцип работы антиблокировочной системы (ABS — Antilock Braking System). Эта функция при торможении принудительно предотвращает ступор колес автомобиля. ABS сбрасывает давление в тормозной системе в прерывистом режиме, обеспечивая процесс блокировки-разблокировки колеса несколько раз в секунду. В обратном случае застопоренные колеса будут скользить по поверхности дороги, и тормозной путь значительно увеличится.

Но, как показывает, практика, это действительно безупречно работает на ровном и сухом покрытии. Если речь идет, например, об экстренной остановке автомобиля даже в небольшом сугробе, то при застопоренных колесах на тормозном пути перед ними скапливается снежный клин, который активно препятствует движению машины вперед. В аналогичной ситуации при воздействии антиблокировочной системы, такой эффект отсутствует, и тормозной путь существенно увеличивается.

Кроме того, как показывает практика, не всегда адекватно ABS срабатывает на льду. Особенно, если на автомобиле установлена шипованная резина.