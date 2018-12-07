Chevrolet Niva переродится в новом виде и подорожает

Да, нового поколения нам, видимо, так и не увидеть. Зато будем довольствоваться старым еще целых три года.

Правда, судя по документу ОТТС, «Шнива» получит подушку безопасности водителя и антиблокировочную тормозную систему уже в базовом варианте исполнения.

Кроме того, автомобиль оснастят системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Все это, конечно, хорошо, но и — к гадалке не ходи — принципиальным образом отразится на цене машины.

Впрочем, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», Chevrolet Niva и без того существенно подорожает уже с 1 января.

Остается добавить, что «Шеви Нива» предлагается с 79-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,7 л под капотом, которая потребляет АИ-95. Мотор агрегатирован с механической коробкой передач и двухступенчатой «раздаткой». Сегодня ценник на русско-американский «вездеход» стартует от 628 000 рублей.