BMW и Mercedes-Benz будут собирать из одних компонентов

Компании BMW и Mercedes-Benz уже начали обсуждение совместного производства модульных платформ, аккумуляторов для электромобилей и комплектующих для беспилотных авто. Судя по всему, речь идет о новых технологиях, которые бренды начнут создавать вместе с нуля. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Стоит отметить, что две вышеупомянутые компании — не первые соперники в автоиндустрии, кто пришел к сотрудничеству. Не так давно стало известно, что Volkswagen и Ford начали вести переговоры о взаимодействиях. Эксперты утверждают, что автостроители просто вынуждены объединяться из-за непомерных расходов на создание новейших разработок в области автономных машин и электрокаров.

Стоит отметить, что Daimler и BMW уже жаловались на то, что их прибыль в текущем году сильно упала, в основном из-за напряженной обстановки на рынке Европы, а также из-за крупных вложений в эти самые инновационные технологии. Напомним, что в ближайшие несколько лет Mercedes планирует выпустить десять автомобилей на батарейках, а представители марки BMW заявили о 12-ти авто на электротяге.