BMW отзывает по всему миру 1,6 млн. автомобилей

Накопившаяся сажа во впускном коллекторе из-за высоких температур может тлеть и даже прожигать стенки. Существует вероятность, что в некоторых случаях это может привести к возгоранию.

В общей сложности под сервисную компанию попадает около 1,6 млн. автомобилей по всему миру, произведенных с августа 2010 по август 2017 года. Производитель собирается проверить все автомобили с вероятным браком и заменить ненадежные компоненты на новые, связавшись с владельцами дефектных авто.

Стоит отметить, что баварцы уже объявляли отзывную капанию по этому поводу еще в августе для европейских и азиатских стран. Тогда в техцентры попали 480 000 машин. Теперь же компания решила расширить акцию и проверить даже тот транспорт, у которого брак крайне маловероятен.

Списки моделей, а также точные сроки их производства позднее получат представительства разных стран, и остальная информация будет распространяться через них.

Кстиати, а вы огнетушитель в машине возите?