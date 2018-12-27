В Россию приехал Cadillac Escalade в новой версии

В основу Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition лег внедорожник в топовой комплектации Platinum. Кузов юбиляра окрасили в черный металлик. Его салон выполнен из коричневой кожи. Кроме того, авто отличается контрастными красными тормозными суппортами и колесными дисками, покрытыми черным хромом.

Бренд решил отметить круглую дату еще и подарками: в дополнение к авто покупатель получит еще один комплект оригинальных колесных дисков. Ценник на автомобиль стартует от 6 350 000 рублей.

Напомним, что под капотом внедорожника прячется 426-сильная бензиновая V-образная «восьмерка» объемом 6,1 л., работающая вкупе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль способен достичь первой сотни за 6,7 секунды. Причем расход топлива в смешанном цикле доходит до 12,6 л. Максимальная скорость движка ограничена отметкой в 180 км/ч.