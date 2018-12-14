Новый Cadillac Escalade впервые замечен на тестах

Фото: motor1.com
Компания Cadillac приступила к тестовым испытаниям пятой генерации внедорожника Escalade, о чем свидетельствуют свежие фотографии. Автомобиль, построенный по мотивам концептуального седана Escala и серийного кроссовера XT4, дебютирует в 2020 году.
Кристина Извекова

Новый Cadillac Escalade, впервые замеченный на дорожных тестах, тщательно закамуфлирован, и потому делать выводы о преображении автомобиля достаточно сложно. Единственное, что можно сказать наверняка — изменений экстерьера будет предостаточно. А иначе стали бы американцы так усердно прятать машину от посторонних глаз?

По мнению наших коллег из Motor1, пятый Escalade получит перелицованную радиаторную решетку, а также новые фары — на смену привычным вертикальным блокам придут горизонтальные. Заднюю оптику американцы, вероятнее всего, лишь немного освежат — никаких кардинальных изменений дизайна кормы не предвидится.

Официальной технической информации сегодня нет — лишь слухи, согласно которым в моторную гамму нового Escalade войдут модернизированный 430-сильный двигатель, агрегат в 550 сил от «горячего» CT6 V-Sport и гибридная установка. Что же до трансмиссии, то как предполагается, нынешний восьмиступенчатый «автомат» сменится новым десятидиапазонным.

Ожидается, что Cadillac Escalade пятого поколения представят публике в конце 2019 года. В продажу элитный внедорожник поступит, очевидно, лишь в 2020-м.

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14 декабря 2018
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