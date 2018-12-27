Стоит ли доверять выбор машины автоподборщикам

Подыскивая для себя машину с пробегом, далекие от техники водители на свой страх и риск все чаще обращаются за помощью к автоподборщикам. Как среди оравы мошенников найти настоящего специалиста, который быстро и недорого отсеет откровенное автобарахло, коим нынче изобилует вторичный рынок, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Покупка подержанного автомобиля — всегда лотерея. Действуя в одиночку, водители, не знающие всех тонкостей, рискуют встретиться с жуликами: в лучшем случае «проиграть» в деньгах, а в худшем — и вовсе остаться без железного друга. И потому, подыскивая машину, лучше заручиться поддержкой человека осведомленного. Но что делать тем, у кого подходящих на эту роль кандидатур нет?
Дабы обезопасить себя от дальнейших неприятностей, можно обратиться за помощью автоподборщиков — эдаких посредников между продавцами и покупателями. Их, если угодно, можно сравнить с риелторами, туроператорами, консультантами в автосалонах и прочими деятелями, без которых спокойно можно было бы и обойтись. Но они есть, и их миссия, по идее — помогать клиентам, ориентируясь на их потребности. Естественно, за денежку.
ПРОЩУПАТЬ ПОЧВУ
Итак, трезво оценив свои возможности, вы решили обратиться к автоподборщику. И первый вопрос, который у вас, наверняка, возникнет — как найти настоящего профессионала из толпы амбициозных студентов с толщиномерами? Наиболее оптимальный вариант — поспрашивать у знакомых. Но если приятели ничего толкового не посоветуют, отправляйтесь в увлекательное путешествие по социальным сетям.
Допустим, вы нашли автоподборщика, который более-менее внушает доверие. Как убедиться в том, что он действительно мастер своего дела? Для начала попробуйте его проверить. При первом разговоре четко сформулируйте свои пожелания относительно машины и обозначьте бюджет, не называя при этом конкретных марок и моделей. Послушайте, что он вам предложит — совпадут ли его варианты с теми, к которым присматриваетесь вы.
Настоящего специалиста отличает умение слушать своего клиента. Кроме того, он прекрасно ориентируется в нюансах рынка. А потому если ваш кандидат быстро и точно справится с тестовым заданием, то можно смело переходить с ним к следующему этапу — осмотру конкретных автомобилей. Здесь нам важно несколько моментов: каким оборудованием располагает мастер и как он строит разговор с продавцом.
Как мы уже говорили, в арсенале автоподборщика должен быть не только хороший толщиномер, но и фонарики, диагностический компьютер, голова на плечах. Обратите внимание на то, с чего он начинает общение с продавцом — напомним, первым делом нужно проверять документы на автомобиль и паспорт его владельца. А осматривая машину, настоящий мастер молчать не будет: он завалит торговца каверзными вопросами.
И НАШИМ, И ВАШИМ
Нередко встречаются и такие персонажи, которые, прикидываясь «друзьями» покупателя, защищают интересы продавца. За некую сумму денег, обговоренную по телефону заранее, они «закрывают» глаза на серьезные неисправности, в результате чего владелец реализует машину дороже, чем она стоит на самом деле, а покупатель остается с авто, которое в любой момент может рассыпаться.
Чтобы минимизировать риски оказаться обманутым, имеет смысл присматриваться к тем автоподборщикам, что дают юридическую и техническую гарантию на купленные с их помощью автомобили. Кроме того, серьезные компании или частники всегда заключают договор о предоставлении услуг, что также немаловажно в наши непростые времена.
Разумеется, следует обращать внимание и на прайсы. Профессионалы высоко ценят свое время, и потому за копейки не работают. Тех, кто просит за услуги процент от суммы, которую удастся сторговать, или от стоимости авто — тоже обходите стороной. Естественно, они будут подсовывать вам барахло (у владельцев проблемных авто легче выпросить скидку) или слишком дорогие экземпляры.
На что же тогда ориентироваться? В Москве, к примеру, надежные автоподборщики берут за поиск автомобиля «под ключ» порядка 20 000—30 000 рублей, а за единичные осмотры около 3000—5000 целковых. В регионах расценки могут быть чуть ниже. Дорого? Да, недешево. Зато вы будете уверены, что купили юридически «чистый» автомобиль, который не попросится в автосервис на следующий же день.