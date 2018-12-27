Стоит ли доверять выбор машины автоподборщикам

Покупка подержанного автомобиля — всегда лотерея. Действуя в одиночку, водители, не знающие всех тонкостей, рискуют встретиться с жуликами: в лучшем случае «проиграть» в деньгах, а в худшем — и вовсе остаться без железного друга. И потому, подыскивая машину, лучше заручиться поддержкой человека осведомленного. Но что делать тем, у кого подходящих на эту роль кандидатур нет?

Дабы обезопасить себя от дальнейших неприятностей, можно обратиться за помощью автоподборщиков — эдаких посредников между продавцами и покупателями. Их, если угодно, можно сравнить с риелторами, туроператорами, консультантами в автосалонах и прочими деятелями, без которых спокойно можно было бы и обойтись. Но они есть, и их миссия, по идее — помогать клиентам, ориентируясь на их потребности. Естественно, за денежку.