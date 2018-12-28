Toyota Hilux получила новую версию

Toyota Hilux Black Rally Edition представят сразу в двух вариантах: со стандартными габаритами и с удлиненной колесной базой. Грузовичок поставили на колеса с оригинальными дисками черного цвета с шестью раздвоенными лучами. Автомобиль отличается черными же боковыми подножками, а также многочисленными эмблемами TRD: наклейки на заднем крыле, шильдик на фальшрадиаторной решетке, а также защита поддона картера с перфорацией в виде этих трех букв.

И это еще не все: логотип имеется на фирменных брызговиках и завершает образ та же надпись на лючке бензобака. Кстати у пикапа ест еще одна нестандартная черта: сдвоенный патрубок выхлопной системы. Правда автомобиль будет доступен лишь на местном рынке.

Стоит напомнить, что по соседству с Hilux на стенде расположится еще одно детище TRD — модифицированная Toyota Prius. Помимо того, что гибридный хетчбэк получил новый пластиковый обвес по кругу, авто может похвастать необычной аэродинамической накладкой на стыке заднего стекла с крышей.