Названа дата начала продаж возрожденной Toyota Supra

Японцы рассказали о том, когда и где будет продан самый первый экземпляр возрожденной Toyota Supra, раскрыв некоторые подробности о новинке.Суперкар через несколько дней после мировой премьеры выставят в качестве лота на аукционе, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.
Toyota Supra 2020 модельного года сразу же уедет на аукцион Barrett-Jackson в Скоттсдейле, штат Аризона. Торги, на которые привозят множество уникальных восстановленных или переделанных ретромобилей, суперкаров, а также тюнингованных и кастомных машин, состоится в субботу 19 января 2019 года.
Здесь стоит напомнить, что мировая премьера «Супры» пройдет за несколько дней до аукциона — в понедельник 14 января на Североамериканском моторшоу в Детройте. Ожидается, что там представители Toyota раскроют динамические характеристики восставшего из пепла спорткупе. Но существует вероятность, что эти подробности бренд прибережет к старту продаж, который намечен на первую половину следующего года.
Зато некоторые данные о первом экземпляре модели рассекречены уже сейчас: авто получит кузов матово-серого цвета с ярко-красными колпаками боковых зеркал, а также красный кожаный салон и черные колесные диски. Отличительная черта — табличка из углепластика, где указано, что это первая Supra 2020 года.
Все средства, вырученные с продажи спорткара уйдут в бюджеты благотворительных организаций: Американской кардиологической ассоциации и Фонду Боба Вудраффа, который помогает военнослужащим и их семьям.