Названа дата начала продаж возрожденной Toyota Supra

Toyota Supra 2020 модельного года сразу же уедет на аукцион Barrett-Jackson в Скоттсдейле, штат Аризона. Торги, на которые привозят множество уникальных восстановленных или переделанных ретромобилей, суперкаров, а также тюнингованных и кастомных машин, состоится в субботу 19 января 2019 года.

Здесь стоит напомнить, что мировая премьера «Супры» пройдет за несколько дней до аукциона — в понедельник 14 января на Североамериканском моторшоу в Детройте. Ожидается, что там представители Toyota раскроют динамические характеристики восставшего из пепла спорткупе. Но существует вероятность, что эти подробности бренд прибережет к старту продаж, который намечен на первую половину следующего года.