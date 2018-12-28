Штраф за фейерверк: что будет, если в машину попадет петарда

Повреждение машин пиротехническими средствами случается не только каждую новогоднюю ночь, но и в будни, причем это довольно распространенное явление. Что касается последствий попадания веселого огонька в вашу машину, то все зависит от его температуры и времени горения.

Если пламя спички не превышает 700 — 850 градусов, то температура огня мощной петарды и другого серьезного питртехнического средства, может в разы превышать этот показатель и доходить до 2000 градусов. Речь не идет о каком-нибудь «холодном фейерверке» с низким температурным режимом.

Согласитесь, даже если горящая спичка попадет на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля — приятного в этом мало. А уж если она окажется шведской-долгоиграющей и задержится там на некоторое время — «ожога» не избежать. Что уж говорить о мощной петарде.