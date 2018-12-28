Штраф за фейерверк: что будет, если в машину попадет петарда

Как известно, первые часы наступившего года по звуковому сопровождению напоминают самое ожесточенное военное сражение. Кажется, что после боя курантов только самый ленивый игнорирует повод запустить во дворе петарду или запалить фейерверк. Это, конечно, весело. Если огнедышащий снаряд не попадет прямой наводкой в припаркованную машину.
Повреждение машин пиротехническими средствами случается не только каждую новогоднюю ночь, но и в будни, причем это довольно распространенное явление. Что касается последствий попадания веселого огонька в вашу машину, то все зависит от его температуры и времени горения.
Если пламя спички не превышает 700 — 850 градусов, то температура огня мощной петарды и другого серьезного питртехнического средства, может в разы превышать этот показатель и доходить до 2000 градусов. Речь не идет о каком-нибудь «холодном фейерверке» с низким температурным режимом.
Согласитесь, даже если горящая спичка попадет на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля — приятного в этом мало. А уж если она окажется шведской-долгоиграющей и задержится там на некоторое время — «ожога» не избежать. Что уж говорить о мощной петарде.
Часто такие «снаряды» попадают под днище или под колесную арку машины. В большинстве случаев авто остается целым и невредимым, но если шальная искра встретится с парами горючего из-за негерметичных топливных каналов в каком-нибудь подержанном экземпляре, то уж точно придется вызывать пожарных.
Очень важно, чтобы среди ваших соседей по дому не оказалось особо одаренных «кулибиных» и «менедлеевых», которые в своих домашних лабораториях изготавливают самодельные осколочные петарды с мощным кумулятивным эффектом. Ведь Интернет пестрит самыми экзотическими рецептами в области пиротехники. Если такой снаряд взорвется неподалеку от вашей машины, то вместо пятнышек на кузове могут остаться настоящие пробоины.
Тем более не секрет, что с точностью глазомера и чувством осторожности в новогоднюю ночь у большинства огнепоклонников далеко не все в порядке. Поэтому, оставляя 31 декабря машину во дворе, постарайтесь припарковать ее подальше от детских площадок, сквериков с лавочками и прочих оживленных мест.
К тому же не ровен час, когда иные гуляки по простоте сердечной не сочтут зазорным использовать капот вашей «ласточки» в качестве праздничного стола. Даже не удосужаться постелить газетку, а цинично расставят посуду и разложат закуску прямо на недавно отполированном ЛКП. Бывает всякое.
Напомним, что по закону за нарушение требований пожарной безопасности, не повлекшее вреда для человека, предусмотрен штраф на сумму от 2000 до 3000 рублей. Если запущенная петарда вызвала пожар, уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинила легкий или средней тяжести вред здоровью человека, то виновный заплатит от 4000 до 5000 рублей (статья 20.4 КоАП РФ). Ну, и, конечно, нарушитель спокойствия рсчитается за нанесенный материальный ущерб.
Так что, если ваш автомобиль попал под «обстрел», смело вызывайте полицию для составления протокола. Оптимальным доказательством для привлечения к ответственности виновных будет видеозапись с камер наблюдения. Скорее всего, вы узнаете в них своих хорошо знакомых соседей.