АВТОВАЗ рассказал, когда появятся LADA Van и новая «Нива»

Исполнительному вице-президенту по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Яну Птачеку задали вопрос: когда же на рынок выйдет та самая таинственная модель LADA Van? По законам жанра топ-менеджер, сохраняя интригу, от прямого ответа уклонился. Хотя кое-что обозревателю портала «АвтоВзгляд» выведать все же удалось.

По его словам, в сегменте LCV приоритетом у тольяттинцев является Largus, который еще не исчерпал свой потенциал. «Мы, конечно, изучаем возможность расширения продуктовой линейки, но говорить о чем-то конкретном пока рано», — подытожил Птачек.