АВТОВАЗ рассказал, когда появятся LADA Van и новая «Нива»

Фото: LADA
В конце декабря в Сеть просочился снимок, свидетельствующий о том, что АВТОВАЗ трудится над минивэном, который получит незамысловатое название Van. На пресс-конференции по итогам 2018 года тольяттинцы прокомментировали информацию официально.
Кристина Извекова

Исполнительному вице-президенту по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Яну Птачеку задали вопрос: когда же на рынок выйдет та самая таинственная модель LADA Van? По законам жанра топ-менеджер, сохраняя интригу, от прямого ответа уклонился. Хотя кое-что обозревателю портала «АвтоВзгляд» выведать все же удалось.

По его словам, в сегменте LCV приоритетом у тольяттинцев является Largus, который еще не исчерпал свой потенциал. «Мы, конечно, изучаем возможность расширения продуктовой линейки, но говорить о чем-то конкретном пока рано», — подытожил Птачек.

Фото: LADA

А это косвенно подтверждает, что Van будет либо следующей генерацией «Ларгуса», либо очередной его модификацией. Тем более, что Largus остался единственной моделью в линейке, которую еще не «причесали» под корпоративный «искобразный» стиль. Рискнем предположить: речи о совершенно новом продукте не идет.

Не менее любопытной стала фраза, слетевшая с уст г-на Птачека, о концептуальной LADA 4x4. Он напомнил, что представленный на ММАС-2018 автомобиль не является прототипом следующего поколения. И предсерийную версию модели явят публике не раньше 2020 года.

Что ж, посмотрим, сдержит ли свои обещания АВТОВАЗ.

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10 января 2019
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