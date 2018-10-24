Представлена битопливная LADA Largus

Сборку LADA Largus на двух видах топлива запустят на конвейер ГК «АТС» в тольяттинском технопарке «Жигулевская долина». На тех же мощностях сейчас выпускается другая двухтопливная модель — Vesta CNG.

Как и Vesta, новинка получит 106-сильный двигатель, работающий вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, что еще в начале года тот же разработчик представил тестовый экземпляр LADA Largus, который может ездить на трех видах горючего: бензине, метане и пропане. На приборной панели авто для каждого из трех баков имеется свой индикатор запаса топлива. Всего такой «Ларгус» может проехать без дозаправки около 1300 км.

Стоит сказать, что эксперты называют метан перспективным видом топлива: он экономически выгоден (его стоимость почти в два раза ниже цены на бензин) и экологичен (в выхлопе в несколько раз меньше углекислого газа и окиси азота).