Почему АВТОВАЗ отказался от обновления модельной линейки

На пресс-конференции АВТОВАЗа, где тольяттинцы гордо подводили итоги минувшего года, прозвучали не только сухие цифры прошлых побед, но и размытые планы на ближайшее будущее. Какие сюрпризы готовят волжане для своих клиентов, когда в линейке появятся кроссоверы и LADA Vesta на «автомате», а также почему автостроитель не стремится покорить Европу, выяснил корреспондент портала «АвтоВзгляд».
Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании АВТОВАЗ Ян Птачек радостно поделился с журналистами приятными новостями: «2018 — был исключительным годом для LADA. По внутренней оценке компании, мы смогли достичь 20% доли российского рынка, а результат продаж стал лучшим за последние 7 лет».
Тольяттинцы, привлекающие покупателей в первую очередь сносными ценами на свою продукцию, уже какой год лидируют по реализации новых автомобилей в нашей стране. Сохранить и даже приумножить свое превосходство АВТОВАЗ планирует и в 2019-м. «У нас амбициозные планы. Мы будем стремиться к новым победам, открывая перед собой новые горизонты в истории бренда», — гордо заявил Птачек.
Звучит, согласитесь, многообещающе. А не слишком ли громкими являются эти слова?
КТО НА НОВЕНЬКОГО
Среди приоритетных задач LADA на будущий год значится обновление модельного ряда. В традиционном понимании это расширение линейки за счет новых машин или же усовершенствования имеющихся. Но тольяттинцы вкладывают в эту формулировку несколько иной смысл.
Никаких громких премьер в 2019-м не предвидится. Все силы будут брошены на продвижение автомобилей, дебютировавших минувшей осенью. Речь идет о псевдокроссовере LADA XRAY Cross и горячо любимой россиянами LADA Granta.
К слову, в ближайшее несколько месяцев «Гранта» тоже получит «внедорожную» версию с модным шильдиком «Кросс». Но прежде — уже буквально со дня на день — в продажу поступит подспортивленный седан Vesta Sport, который должен был появиться в шоу-румах еще в декабре.
Говоря о новинках, Ян Птачек проронил любопытную фразу, подогревающую интерес и будоражащую фантазию. «Позвольте нам сохранить интригу и сюрпризы на ближайшие месяцы», — обратился он к представителям СМИ. Что это было — призрачный намек на новую модель или же неуклюжая попытка уклониться от вопроса о премьерах — нам остается лишь догадываться.
КРОССОВЕР ВСЕМУ ГОЛОВА
Как вы, наверное, уже поняли, в обозримом будущем LADA не порадует публику и кроссоверами. Удивительно, но в отличие от других автостроителей, помешавшихся на SUV в угоду покупателям, тольяттинцы не собираются предпринимать решительных действий в этом направлении.
Они убеждены, что присутствие в сегменте можно безболезненно ограничить единственным LADA XRAY Cross, который, как мы уже сказали, и не кроссовер вовсе, а лишь приподнятый хетчбэк.
ДАЕШЬ «АВТОМАТ»
Многих автомобилистов, не брезгающих продукцией отечественного автопрома, беспокоит вопрос: когда же популярное семейство LADA Vesta наконец обзаведется традиционной автоматической коробкой передач? Сейчас, напомним, тольяттинцы предлагают седаны и универсалы исключительно с «механикой» и не шибко вызывающим у потребителей доверия однодисковым «роботом».
Так вот: по словам Яна Птачека, шанс, что «Веста» таки получит вожделенный «автомат», есть. В настоящее время в компании изучают возможности внедрения новой трансмиссии, но окончательного решения пока нет.
Судя по всему, в обозримом будущем Vesta на «автомате» россиянам не достанется. Более 70% продаж этой модели приходится на модификации с «ручкой», а это свидетельствует о том, что покупатели не готовы переплачивать за сомнительное удобство в виде отсутствия третьей педали. Так зачем же АВТОВАЗу тратится на разработки версии с АКП, если в этом нет острой необходимости?
ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
Помимо прочего, в наступившем году тольяттинцы планируют развивать экспорт — в приоритетах компании страны СНГ, Латинская Америка и Ближний Восток. На европейский авторынок волжане ставок не делают — слишком тернист этот путь.
Там, как известно, в прошлом году вступили в силу новые ужесточенные экологические нормы. И чтобы развивать свой бизнес на Западе, АВТОВАЗу необходимо проводить модернизации, а это не только сложно, но и очень дорого.