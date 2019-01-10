Почему АВТОВАЗ отказался от обновления модельной линейки

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании АВТОВАЗ Ян Птачек радостно поделился с журналистами приятными новостями: «2018 — был исключительным годом для LADA. По внутренней оценке компании, мы смогли достичь 20% доли российского рынка, а результат продаж стал лучшим за последние 7 лет».

Тольяттинцы, привлекающие покупателей в первую очередь сносными ценами на свою продукцию, уже какой год лидируют по реализации новых автомобилей в нашей стране. Сохранить и даже приумножить свое превосходство АВТОВАЗ планирует и в 2019-м. «У нас амбициозные планы. Мы будем стремиться к новым победам, открывая перед собой новые горизонты в истории бренда», — гордо заявил Птачек.

Звучит, согласитесь, многообещающе. А не слишком ли громкими являются эти слова?