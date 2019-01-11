Японцы представили «заряженный» Toyota Mark X

На автосалоне в Токио японцы выкатили «горячий» Toyota Mark X. Его сердце — 318-сильный «атмосферник» V6 объемом 3,5 л с максимальным крутящим моментом в 380 Нм. Движок агрегатирован с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В качестве опции, которая обойдется в 270 000 иен (около 167 000 рублей по актуальному курсу), можно оснастить спортивную «четырехдверку» облегченной карбоновой крышей. Она уменьшит массу авто на 10 кг.

Toyota Mark X GRMN отличается массивной решеткой радиатора, передним бампером с элементами из хрома и сдвоенными патрубками выхлопной системы. Кроме того, автомобиль обзавелся спойлером на крышке багажника и задним диффузором. Чтобы увеличить прочность кузова, разработчики добавили в общей сложность 252 дополнительные точки сварки.

Новое творение Gazoo Racing оценили в 5,13 млн. иен. В российской валюте этот ценник равен 3,2 млн. Всего выпустят 350 экземпляров. На местном рынке автомобиль будет доступен потребителям в марте.